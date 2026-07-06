Fast 500 Teilnehmende bei 13 Läufen: Die Aktion „Europa Gemeinsam Bewegen“ erhält Anerkennung aus Düsseldorf

Kreis Gütersloh. Mit 13 Laufaktionen in allen Kommunen des Kreises Gütersloh hat das EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh Begegnungen geschaffen und Menschen für Europa begeistert. Fast 500 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich an der Aktion „Europa Gemeinsam Bewegen“. Nun besuchte Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei, den Kreis Gütersloh, um sich über die Laufaktion und die Europaarbeit vor Ort zu informieren.

Im Kreishaus II in Gütersloh wurde der Minister von Landrätin Ina Laukötter begrüßt. Sie betonte die Bedeutung von Informations- und Begegnungsangeboten: „Europa fußt darauf, dass wir es gemeinsam gestalten und mit Leben füllen.“ Das EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh macht Europa in der Region erlebbar, informiert über europäische Themen und arbeitet dafür eng mit Schulen, Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Vereinen zusammen.

Die im Mai veranstaltete Laufaktion war eine Premiere und stieß auf breite Resonanz. Minister Liminski würdigte das Engagement der Teilnehmenden: „Europa lebt von Menschen, die die Idee von Frieden und Verständigung immer wieder neu mit Leben füllen.“ Mit dem Projekt sei es den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Gütersloh in besonderer Weise gelungen, europäische Begegnungen im Alltag erlebbar zu machen.

Gerade in einer Zeit, in der der demokratische Zusammenhalt vielerorts unter Druck stehe, seien solche Initiativen wichtiger denn je, erklärte Liminski. Die Landesregierung unterstütze dieses Engagement mit der Initiative „Europa-Schecks“. Diese fördert herausragende Projekte, die sich auf vielfältige Weise für die europäischen Werte in Nordrhein-Westfalen einsetzen.

Neben dem Minister informierten sich auch Verena Mertens, Mitglied des Europäischen Parlaments, Ralph Brinkhaus, Mitglied des Deutschen Bundestages und Teilnehmer des Laufes in Rheda-Wiedenbrück, sowie die Landtagsabgeordneten Wibke Brems und Raphael Tigges über die Aktion. „Europa entsteht durch Begegnungen, und Begegnungen werden durch Angebote wie die Laufaktion ermöglicht“, sagte Verena Mertens.

Ein wesentliches Ziel der Aktion war es, neue Zielgruppen für europäische Themen zu erreichen, die mit klassischen Veranstaltungsformaten möglicherweise nicht angesprochen werden. Für Pamela Westmeyer, Bürgermeisterin der Stadt Harsewinkel, ist dies gelungen. Beim Lauf in Harsewinkel habe sie viele interessierte Menschen kennengelernt und unter anderem Gespräche über die Städtepartnerschaften der Stadt geführt.

Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT, bezeichnete den Ministerbesuch als besondere Würdigung der regionalen Europaarbeit. Die wertschätzenden Worte zeigten, dass sowohl die Laufaktion als auch die weiteren Angebote des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh eine positive Resonanz fänden. Das Europainformationszentrum befindet sich in Trägerschaft der Wirtschaftsförderungsgesellschaft pro Wirtschaft GT.

Rouven Piesch, Leiter des Europainformationszentrums, dankte den Kommunen für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Mit der Laufaktion sei ein bislang einmaliges Projekt umgesetzt und ein sichtbares Zeichen für Europa und den europäischen Gedanken gesetzt worden. Sein Dank galt außerdem der Volksbank in Ostwestfalen, die für alle Läuferinnen und Läufer ein Laufshirt in den Farben der Aktion gesponsert hatte.

Filmische Eindrücke und Fotos von den Läufen sowie weitere Angebote des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh und Informationen zu Europa sind unter www.europedirect-gt.de abrufbar.