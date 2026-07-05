Sommerferienprogramm 2026 in Büren startet am 5. Juli

Jugendpflege, Bürgerstiftung und Partner bieten Kindern und Jugendlichen vielfältige Ferienaktionen mit Ausflügen, Partys, Kreativangeboten und Sommerleseclub.

Büren. Mit dem Beginn der Sommerferien startet in Büren auch 2026 wieder ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Die Jugendpflege Büren hat gemeinsam mit der Bürgerstiftung Büren und weiteren Kooperationspartnern ein vielfältiges Angebot zusammengestellt, das in den kommenden Wochen zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen bietet.

Den Auftakt bildet die School’s-Out-Party im Freibad Büren am 17. Juli. Weitere Programmpunkte sind gemeinschaftliche Ausflüge, unter anderem in den Heimat-Tierpark Olderdissen am 28. Juli, die Sommerparty im Treffpunkt 34 am 20. August, der Flohmarkt in den Almeauen am 23. August sowie der Mehrgenerationentag im Treffpunkt 34 am 26. August, der Menschen unterschiedlicher Altersgruppen zusammenbringt.

Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Aktionen aus den Bereichen Kreativität, Natur, Tiere und Kulinarik. Ob Bastelangebote, sportliche Herausforderungen oder gemeinsames Kochen: Das Ferienprogramm bietet Kindern und Jugendlichen vielfältige Gelegenheiten, neue Interessen zu entdecken und die schulfreie Zeit aktiv zu gestalten.

Auch die Bücherei beteiligt sich wieder am Ferienprogramm. Der Sommerleseclub der KÖB Büren startet am 6. Juli mit der Ausleihe. Kinder und Jugendliche können dabei aus einer großen Auswahl an Büchern wählen und während der Ferien gemeinsam lesen, sammeln und entdecken.

Das Sommerferienprogramm lebt vom Engagement vieler Vereine, Einrichtungen und Ehrenamtlicher, die mit ihren Ideen und Angeboten zum Gelingen beitragen. Die Stadt Büren dankt gemeinsam mit der Jugendpflege allen Beteiligten für ihre Unterstützung und freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Anmeldestart für die Ferienaktionen ist am 5. Juli über das Anmeldeportal Feripro. Alle Informationen zu den Veranstaltungen sowie der Link zum Anmeldeportal sind auf der Homepage der Stadt Büren unter www.bueren.de/de/leben/Jugendpflege/Ferienspiele.php zu finden.