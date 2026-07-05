Erlöse aus 16 Veranstaltungen gehen an donum vitae und Aktion Silberfisch.

Höxter. Mit einer symbolischen Scheckübergabe im Bürgerhaus Ottbergen sind die Frauenaktionswochen 2026 zu Ende gegangen. Die Veranstaltungsreihe erzielte in diesem Jahr eine Rekordspendensumme von 8.130 Euro. Die Erlöse kommen zu gleichen Teilen den Höxteraner Einrichtungen donum vitae und Aktion Silberfisch zugute.

Die Frauenaktionswochen werden jährlich rund um den Internationalen Frauentag vom Frauennetzwerk Höxter in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Höxter organisiert. In diesem Jahr umfasste das Programm insgesamt 16 Veranstaltungen mit Vorträgen, Mitmachaktionen, Kultur und Begegnung.

Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, auf frauenpolitische und gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen, den Austausch zu fördern und zugleich soziale Projekte vor Ort zu unterstützen.

Bürgermeister Daniel Hartmann würdigte bei der Spendenübergabe das große ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. Die Frauenaktionswochen seien ein beeindruckendes Beispiel dafür, was durch gemeinschaftliches Handeln erreicht werden könne. Sein Dank galt insbesondere dem Frauennetzwerk Höxter, der Gleichstellungsbeauftragten Nadine Nolte sowie allen Vereinen, Referentinnen und Referenten, Unterstützerinnen und Unterstützern und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrer Teilnahme zum Spendenerfolg beigetragen haben.

„Die Frauenaktionswochen zeigen Jahr für Jahr, wie viel erreicht werden kann, wenn sich Menschen mit Engagement, Kreativität und Herzblut für eine gute Sache einsetzen. Die heutige Spendensumme ist ein starkes Zeichen der Solidarität und zugleich eine Anerkennung für die wichtige Arbeit von donum vitae und Aktion Silberfisch. Mein herzlicher Dank gilt allen, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben“, macht Bürgermeister Daniel Hartmann deutlich.

Auch Gleichstellungsbeauftragte Nadine Nolte zog eine positive Bilanz der diesjährigen Frauenaktionswochen. Neben bewährten Veranstaltungsformaten habe es mit der erstmals angebotenen QuizNight im Historischen Rathaus auch neue Programmpunkte gegeben, die auf große Resonanz gestoßen seien und einen wichtigen Beitrag zum Spendenergebnis geleistet hätten. Sie bedankte sich bei allen Veranstalterinnen und Veranstaltern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das große Engagement.

„Die Frauenaktionswochen leben von der Vielfalt der Ideen und vom Engagement vieler Menschen. Jede Veranstaltung, jede helfende Hand und jede Besucherin und jeder Besucher haben dazu beigetragen, dass wir heute diese beeindruckende Spendensumme übergeben können. Das macht deutlich, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt und für soziale Projekte bewegen können“, betont Nadine Nolte.

Ein besonderer Dank galt außerdem Frau Heinemeyer, die den Kreativmarkt über viele Jahre hinweg für Höxti Aktiv organisiert und maßgeblich geprägt hat. Mit dem diesjährigen Kreativmarkt verabschiedet sie sich aus dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Ihr langjähriger Einsatz habe die Frauenaktionswochen entscheidend mitgestaltet und bereichert.

Die Spenden kommen in diesem Jahr zwei Einrichtungen zugute, die in Höxter wertvolle Arbeit für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen leisten. Mit der Übergabe der Spendenschecks endet die Veranstaltungsreihe 2026 und setzt zugleich ein sichtbares Zeichen für Solidarität, gesellschaftliches Engagement und starken Zusammenhalt in der Stadt Höxter.