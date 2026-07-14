Klangwerkstätten für Kinder in der Glashütte Gernheim

Kinder entdecken in den Sommerferien Klänge, bauen Instrumente und entwickeln ein gemeinsames Klangstück

Petershagen (lwl). Das LWL-Museum Glashütte Gernheim lädt Kinder während der Sommerferien zu zwei Klangwerkstätten ein. Die Workshops finden am Mittwoch, 22. Juli, und am Mittwoch, 29. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr statt.

In den Workshops können die Kinder spielerisch die Welt der Glasklänge erforschen. Dabei darf es laut und schräg, aber auch sanft und leise zugehen. Die Teilnehmenden experimentieren mit unterschiedlichen Tönen, bauen eigene kleine Instrumente und entwickeln ein Klangstück, das sie anschließend gemeinsam aufführen.

Eigene Materialien dürfen ebenfalls mitgebracht werden. Erlaubt ist alles, womit sich Töne und Geräusche erzeugen lassen.

Die Angebote im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe richten sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Bei Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren ist die Teilnahme einer Begleitperson verbindlich.

Während der Mittagspause ist ein gemeinsames Picknick auf der Museumswiese vorgesehen. Die Verpflegung hierfür müssen die Teilnehmenden selbst mitbringen.

Die Teilnahme kostet 8 Euro pro Person. Für den ersten Workshop ist eine Anmeldung bis Freitag, 17. Juli, erforderlich. Die Anmeldefrist für den zweiten Termin endet am Freitag, 24. Juli.

Anmeldungen nimmt das Museum telefonisch unter 05707 9311-13 oder per E-Mail an glashuette-gernheim-anmeldung@lwl.org entgegen.