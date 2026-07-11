Die Schweizer Kompanie eröffnet das Festival am 19. Juli im TOR6 Theaterhaus – Ulla und Tchekpo Agbetou werden für ihr 25-jähriges Wirken gewürdigt

Bielefeld. Mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen steht Bielefeld erneut im Zeichen des Tanzes. Das Tanzfestival Bielefeld bringt traditionell während der ersten beiden Ferienwochen Tanzschaffende und Tanzbegeisterte aus der Region und darüber hinaus zusammen. Auf dem Programm stehen Workshops in unterschiedlichen Tanzstilen sowie Performances internationaler Ensembles.

Den Auftakt gestaltet am Sonntag, 19. Juli 2026, um 20.30 Uhr die Schweizer Kompanie Area Jeune Ballet im TOR6 Theaterhaus. Eröffnet wird das Tanzfestival von der Zweiten Oberbürgermeisterin der Stadt Bielefeld, Miriam Welz. Im Rahmen der Eröffnung wird zudem das 25-jährige Wirken von Ulla und Tchekpo Agbetou in der künstlerischen Leitung gewürdigt.

Das Area Jeune Ballet besteht aus 20 jungen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Mit Unterstützung der Dance Area Foundation tourt die Kompanie regelmäßig mit Produktionen renommierter Choreografinnen und Choreografen durch Europa.

In Bielefeld präsentiert das Ensemble die drei Choreografien „Kiss and fly“, „Un autre jour“ und „We will never give up“. Die Arbeiten entfalten eine kraftvolle und selbstbestimmte Energie, bei der die Individualität der Tänzerinnen und Tänzer im Mittelpunkt steht. Eigene Stärke, gegenseitige Inspiration und die Präsenz des Ensembles prägen die Aufführung.

Auch Hoffnung, Willenskraft und Widerstand gehören zu den zentralen Themen der drei Arbeiten. In ihrem Zusammenspiel entwickeln die Choreografien eine intensive Dynamik, die den gesamten Bühnenraum erfasst.

Die Choreografien stammen von Gil Carlos Harush, Ken Ossola und Erion Kruja. An der etwa 60-minütigen Aufführung wirken 16 Tänzerinnen und Tänzer mit.

Termin und Veranstaltungsort:

Sonntag, 19. Juli 2026, 20.30 Uhr

TOR6 Theaterhaus, Hermann-Kleinewächter-Straße 4 TOR6 Theaterhaus

Eintrittspreise:

Vorverkauf: 17 bis 19 Euro, ermäßigt 13 bis 15 Euro

Abendkasse: 19 bis 21 Euro, ermäßigt 15 bis 17 Euro

Workshop-Teilnehmende: 10 bis 12 Euro

Inhaberinnen und Inhaber des Bielefeld-Passes: 1 Euro an der Abendkasse in Verbindung mit dem Kulturöffner

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information sowie online über das Kulturamt Bielefeld erhältlich.