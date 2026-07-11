Büren Open-Air-Kino 2026: Drei Filmklassiker

Harry Potter, Studio 54 und Die unendliche Geschichte laufen vom 17. bis 19. Juli bei freiem Eintritt in den Almeauen

Büren. Vom Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2026, verwandeln sich die Bürener Almeauen wieder in ein Freiluftkino. Beim Büren Open-Air-Kino 2026 stehen mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“, „Studio 54“ und „Die unendliche Geschichte“ drei bekannte Filme aus unterschiedlichen Jahrzehnten auf dem Programm. Der Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Filme starten bei Einbruch der Dunkelheit, der Eintritt ist frei.

Freitag: Reise in die Welt von Harry Potter

Zum Auftakt geht es am Freitag, 17. Juli 2026, nach Hogwarts. In „Harry Potter und der Stein der Weisen“ beginnt der elfjährige Waisenjunge Harry Potter gemeinsam mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger seine Ausbildung an der Schule für Hexerei und Zauberei.

Als die drei erfahren, dass der geheimnisvolle Stein der Weisen in Gefahr ist, setzen sie alles daran, ihn vor den dunklen Mächten Lord Voldemorts zu schützen. Der Film aus dem Jahr 2001 basiert auf dem gleichnamigen Roman von J. K. Rowling und wurde von Chris Columbus inszeniert. In den Hauptrollen sind Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zu sehen. Der Film dauert etwa 152 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Samstag: Glamour und Schattenseiten der Disco-Ära

Am Samstag, 18. Juli 2026, führt das Filmdrama „Studio 54“ das Publikum in die glamouröse, zugleich aber auch düstere New Yorker Disco-Szene der späten 1970er-Jahre.

Im Mittelpunkt steht Shane O’Shea, der als Barkeeper im legendären Club „Studio 54“ aufsteigt und anschließend den schnellen Absturz aus dem ausschweifenden Partyleben erlebt. Der mit Ryan Phillippe und Salma Hayek besetzte Film aus dem Jahr 1998 zeichnet ein tragisch-nostalgisches Porträt der Disco-Ära. Die Laufzeit beträgt 93 Minuten, die Altersfreigabe liegt bei zwölf Jahren.

Sonntag: Fantastische Reise nach Phantásien

Den Abschluss bildet am Sonntag, 19. Juli 2026, der Fantasy-Klassiker „Die unendliche Geschichte“ aus dem Jahr 1984. Die Verfilmung basiert auf dem weltbekannten Roman von Michael Ende.

Der zehnjährige Bastian Balthasar Bux entdeckt auf dem Dachboden seiner Schule ein geheimnisvolles Buch und wird beim Lesen selbst Teil der Handlung. Das Reich Phantásien wird von einer unheimlichen Leere, dem „Nichts“, bedroht. Um die schwerkranke Kindliche Kaiserin zu retten, begibt sich der junge Krieger Atréju auf eine gefährliche Mission. Unterstützung erhält er unter anderem vom Glücksdrachen Fuchur.

In den Hauptrollen sind Barret Oliver, Noah Hathaway und Tami Stronach zu sehen. Der Film hat eine Laufzeit von etwa 97 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Picknick unter freiem Himmel

„Wir freuen uns auf laue Sommerabende in den Almeauen und ein vielseitiges Filmprogramm, das mit Highlights wie ‚Harry Potter‘, ‚Studio 54‘ und ‚Die unendliche Geschichte‘ für jeden Geschmack etwas bietet. Das Open-Air-Kino ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam Kultur unter freiem Himmel zu erleben und den Sommer gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen“, erklärt Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Die Besucherinnen und Besucher können eigene Decken und Picknickutensilien mitbringen und die Filmabende in entspannter Atmosphäre verbringen. Für Speisen und Getränke sorgen vor Ort Gasthof Happe, die Gebrüder Grill, Gottes Grüner Garten und Wi Goods.

Das Veranstaltungsteam des Stadtmarketings Büren und Ralf Stolte von der Apotheke zur Residenz bedanken sich bei den Sponsoren, deren Unterstützung die Durchführung des Open-Air-Kinos ermöglicht.

Zu den Sponsoren gehören: Althaus Augenoptik, Andreas Seck GmbH, Apotheke zur Residenz, Bäckerei Stöver, Bürener Steuerberater Partnerschaft mbB, Die Werkstatt KFZ-Reparaturen, IFF Meiwes GmbH, Ingenieurbüro Kaup GmbH, KFO Büren, Dr. Verneuer, Klanglicht(t) Veranstaltungstechnik, Köchling GmbH, Köhler Baustoffe & Transporte, Kröger, Rehmann & Partner Rechtsanwälte mbB, LÜKE Elektro-Technik-Solar GmbH und Provinzial Lars Noack e. K.

Veranstaltungstermine: Freitag, 17. Juli, Samstag, 18. Juli, und Sonntag, 19. Juli 2026. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, die Filmvorführungen starten bei Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei.