Familienführung im Schloss Brake: Gold und Alchemie

Familien entdecken den Dianapokal, erkunden die Alchemistenkammer und stellen im Museumslabor selbst „Gold“ her

Lemgo. Die Familienführung im Schloss Brake „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ führt am Sonntag, 2. August 2026, um 15 Uhr durch die Welt des Goldes. Dabei geht es auch um Graf Simon VI., der einst auf Schloss Brake lebte und regierte und möglichst viel von dem edlen Metall besitzen wollte.

In der Dauerausstellung des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake sind zahlreiche goldene und vergoldete Ausstellungsstücke zu sehen. Dazu gehört der sogenannte Dianapokal. Seinen Deckel krönt die Jagdgöttin Diana, die mit Pfeil und Bogen zum Schuss bereitsteht. Neben ihr ist ein springender Hund dargestellt.

Der Dianapokal ist feuervergoldet. Bei diesem historischen Verfahren wurde Goldstaub mit Quecksilber vermischt und auf einen Silberpokal aufgetragen. Anschließend hielt man das Gefäß über das Feuer. Das Quecksilber verbrannte, während eine dünne Goldschicht zurückblieb. Für die beteiligten Handwerker war dieses Verfahren hochgiftig.

Bei der Familienführung im Schloss Brake erhalten die Besucherinnen und Besucher weitere Hintergrundinformationen und erfahren Anekdoten rund um die kostbaren Ausstellungsstücke. Im Schlossturm können sie außerdem die nachgebaute Alchemistenkammer besichtigen und der historischen Geheimwissenschaft auf die Spur kommen. Nach der Führung besteht im „Labor“ die Möglichkeit, selbst „Gold“ herzustellen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 05261/2502190 oder per E-Mail an kasse@museum-schloss-brake.de gebeten.