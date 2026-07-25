FÃ¼hrungen, Familienangebote, ein Lederworkshop und die RÃ¶mische Nacht fÃ¼hren durch die Geschichte Paderborns

Paderborn. Die Sommerferien im LWL-Museum in der Kaiserpfalz bieten vom 25. Juli bis zum 30. August 2026 ein umfangreiches Programm fÃ¼r Erwachsene, Jugendliche, Familien und Kinder. Ã–ffentliche FÃ¼hrungen, ein Kreativworkshop und die Paderborner Museumsnacht vermitteln Einblicke in die rÃ¶mische Geschichte, die Zeit Karls des GroÃŸen und das Leben im Mittelalter.

Im Mittelpunkt steht die Sonderausstellung â€žVon Co-Living bis Glamping â€“ Die RÃ¶mer an Pader und Lippeâ€œ. WÃ¤hrend der Libori-Woche sowie an mehreren Sonntagen im August werden FÃ¼hrungen fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren angeboten.

Von Co-Living bis Glamping

Die FÃ¼hrungen durch die aktuelle Sonderausstellung finden wÃ¤hrend der Libori-Woche am 25. Juli, 27. Juli, 30. Juli und 1. August jeweils um 15 Uhr statt. Am 26., 28., 29. und 31. Juli sowie am 2. August beginnen die RundgÃ¤nge jeweils um 11 Uhr.

Weitere FÃ¼hrungen werden am 9., 16., 23. und 30. August jeweils um 13.30 Uhr angeboten. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder ab acht Jahren.

Die Pfalz Karls des GroÃŸen

Bei der FÃ¼hrung â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ erfahren Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren mehr Ã¼ber das Wohn- und RegierungsgebÃ¤ude des frÃ¤nkischen Herrschers. WÃ¤hrend der Libori-Woche beginnt die FÃ¼hrung am 25. und 27. Juli sowie am 30. Juli und 1. August jeweils um 11 Uhr. Ein weiterer Termin findet am 16. August um 15 Uhr statt.

Europa zu Gast im Palast

Die FÃ¼hrung â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ beschÃ¤ftigt sich mit dem Austausch zwischen Menschen und Kulturen zur Zeit der Karolinger. Bereits im frÃ¼hen Mittelalter waren die europÃ¤ischen Regionen eng miteinander verbunden. Kaiserpfalzen dienten als StÃ¼tzpunkte, an denen Karl der GroÃŸe Gesandte, BischÃ¶fe und Gelehrte empfing.

Der Rundgang zeigt, welche Bedeutung diese Verbindungen fÃ¼r Westfalen und Paderborn hatten und wie sie das kulturelle Erbe bis heute prÃ¤gen. Die FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren wird am 26., 29. und 31. Juli sowie am 2. und 30. August jeweils um 15 Uhr angeboten.

ArchÃ¤ologie am Abend

Am 5. August beginnt um 17 Uhr die FÃ¼hrung â€žArchÃ¤ologie am Abendâ€œ. Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren besuchen dabei OriginalschauplÃ¤tze der Paderborner Stadtgeschichte. Treffpunkt ist der Eingang des Museums.

Im Anschluss kÃ¶nnen die Teilnehmenden die Sonderausstellung und Teile der wieder erÃ¶ffneten Dauerausstellung besuchen. Das Museum bleibt an diesem Abend bis 20 Uhr geÃ¶ffnet.

Bundschuhe aus Leder anfertigen

Beim Workshop â€žAuf RÃ¶mersohlen â€“ Bundschuhe aus Lederâ€œ kÃ¶nnen Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren am 8. August von 15 bis 17 Uhr selbst aktiv werden. Bundschuhe bestehen aus einem StÃ¼ck Leder, das mit einem Lederband zusammengebunden wird. Diese bereits bei den RÃ¶mern bekannte FuÃŸbekleidung blieb Ã¼ber viele Jahrhunderte gebrÃ¤uchlich.

Nach einem Rundgang durch die Sonderausstellung fertigen die Teilnehmenden einfache Bundschuhe aus Rindsleder an und verzieren sie individuell. Die Teilnahme kostet 38 Euro einschlieÃŸlich MuseumsfÃ¼hrung und Material, zuzÃ¼glich des Museumseintritts. Eine Anmeldung ist bis zum 24. Juli mÃ¶glich.

KrÃ¤uter und Gesundheit im Mittelalter

Familien mit Kindern ab acht Jahren erfahren am 9. August um 15 Uhr bei der FÃ¼hrung â€žDagegen ist (k)ein Kraut gewachsenâ€œ, welche Pflanzen Karl der GroÃŸe fÃ¼r die GÃ¤rten der Pfalzen und GutshÃ¶fe vorsah. Die KrÃ¤uter in den museumseigenen Hochbeeten dienten unter anderem als GewÃ¼rze und Arzneimittel.

Am 23. August beginnt um 15 Uhr die FamilienfÃ¼hrung â€žEine Hand wÃ¤scht die andereâ€œ. Sie behandelt Hygiene, Krankheiten und Abfallentsorgung im Mittelalter. Der Rundgang geht unter anderem den Fragen nach, wie sich Menschen vor Schmutz und Ansteckung schÃ¼tzten und welche Folgen eine krankheitsbedingte ArbeitsunfÃ¤higkeit hatte.

Paderborner Museumsnacht

Am 29. August lÃ¤dt die Kaiserpfalz von 18 bis 23 Uhr zur â€žRÃ¶mischen Nachtâ€œ ein. Im Rahmen der Paderborner Museumsnacht gibt es FÃ¼hrungen und Mitmachangebote zur Ausstellung â€žVon Co-Living bis Glamping â€“ Die RÃ¶mer an Pader und Lippeâ€œ. Der Eintritt ist frei.

Alle Termine der Libori-Woche

Samstag, 25. Juli 2026:

11 Uhr: â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

15 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Sonntag, 26. Juli 2026:

11 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Montag, 27. Juli 2026:

11 Uhr: â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

15 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Dienstag, 28. Juli 2026:

11 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Mittwoch, 29. Juli 2026:

11 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Donnerstag, 30. Juli 2026:

11 Uhr: â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

15 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Freitag, 31. Juli 2026:

11 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Samstag, 1. August 2026:

11 Uhr: â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

15 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Sonntag, 2. August 2026:

11 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Weitere Termine im August

Mittwoch, 5. August 2026:

17 Uhr: â€žArchÃ¤ologie am Abendâ€œ, Rundgang fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Samstag, 8. August 2026:

15 bis 17 Uhr: â€žAuf RÃ¶mersohlen â€“ Bundschuhe aus Lederâ€œ, Workshop fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren

Kosten: 38 Euro einschlieÃŸlich MuseumsfÃ¼hrung und Material, zuzÃ¼glich Eintritt; Anmeldung bis zum 24. Juli

Sonntag, 9. August 2026:

13.30 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, Rundgang fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žDagegen ist (k)ein Kraut gewachsenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Sonntag, 16. August 2026:

13.30 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, Rundgang fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žDie Pfalz Karls des GroÃŸenâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Sonntag, 23. August 2026:

13.30 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, Rundgang fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEine Hand wÃ¤scht die andereâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

Samstag, 29. August 2026:

18 bis 23 Uhr: Paderborner Museumsnacht â€žRÃ¶mische Nachtâ€œ mit FÃ¼hrungen und Mitmachprogramm; Eintritt frei

Sonntag, 30. August 2026:

13.30 Uhr: â€žVon Co-Living bis Glampingâ€œ, Rundgang fÃ¼r Erwachsene und Kinder ab acht Jahren

15 Uhr: â€žEuropa zu Gast im Palastâ€œ, FÃ¼hrung fÃ¼r Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Eintrittspreise

Erwachsene zahlen 5 Euro, der ermÃ¤ÃŸigte Eintritt betrÃ¤gt 2,50 Euro. FÃ¼r Gruppen ab 16 Personen kostet der Eintritt 4,50 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Weitere Informationen zu den Sommerferien im LWL-Museum in der Kaiserpfalz gibt es auf der Internetseite des Museums, auf Facebook und auf Instagram.