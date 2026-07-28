FSJ Lippe.Jahr: Zwölf Freiwillige verabschiedet

Die Teilnehmenden blickten im InnovationSPIN in Lemgo auf zwölf Monate in sozialen Einrichtungen des Kreises Lippe zurück

Lemgo. Das FSJ Lippe.Jahr hat zwölf Freiwillige im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im InnovationSPIN in Lemgo verabschiedet. Gemeinsam mit ihren Familien, Vertretern der Einsatzstellen und dem Team der Lippe Bildung eG blickten die jungen Erwachsenen auf ein Jahr zurück, das von persönlicher Entwicklung, beruflicher Orientierung und gesellschaftlichem Engagement geprägt war.

Seit August 2025 waren die Freiwilligen in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen im Kreis Lippe tätig. Sie unterstützten Förderschulen, Grundschulen und Kindertagesstätten, arbeiteten in der stationären Jugendhilfe und Pflege sowie im Bildungsbüro des Kreises Lippe mit. Dabei begleiteten sie Kinder und Jugendliche im Unterricht, entlasteten Pflegekräfte, halfen bei Veranstaltungen und übernahmen verantwortungsvolle Aufgaben in ihren Einsatzstellen.

Moderiert wurde die Abschlussveranstaltung von den FSJlerinnen Elisa Tappe und Valeria Unrau. Marc Thiel, Geschäftsführer der Lippe Bildung eG, würdigte in seinem Grußwort den Einsatz der Freiwilligen und die Bedeutung des Freiwilligen Sozialen Jahres für die Region.

„Wer sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entscheidet, übernimmt Verantwortung für andere und investiert zugleich in die eigene Zukunft. Unsere Gesellschaft braucht junge Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. Sie leisten mit ihrem Engagement einen wertvollen Dienst für die Gemeinschaft und bereichern die Einrichtungen, in denen sie tätig sind“, sagte Thiel.

Eigene Projekte in den Einsatzstellen

Während der Veranstaltung stellten die Teilnehmenden ihre Jahresprojekte vor, die sie während des Freiwilligendienstes eigenständig entwickelt und umgesetzt hatten. In einer Kindertagesstätte entstand beispielsweise ein Sinnesparcours, der die motorische und sensorische Entwicklung der Kinder spielerisch fördert.

An einer Förderschule wurde ein Tanzprojekt verwirklicht, das Bewegung, Gemeinschaft und Selbstvertrauen miteinander verband. In einer Grundschule gestalteten Freiwillige ein Knete-Projekt zur Förderung von Feinmotorik und Kreativität. Eine weitere Teilnehmerin setzte sich mit psychischen Erkrankungen auseinander und erarbeitete eine Informationspräsentation mit einem exemplarischen Behandlungsverlauf.

Die FSJlerinnen Mia Bobe und Marie Marzell berichteten stellvertretend für die Gruppe über ihre persönlichen Erfahrungen während des Freiwilligen Sozialen Jahres.

Ariane Wehmeier von der Koordinierungsstelle Schule – Beruf der Lippe Bildung eG, die die Gruppe pädagogisch begleitet hatte, hob besonders die persönliche Entwicklung der Teilnehmenden hervor.

„Ihr habt euch mit großem Engagement auf neue Aufgaben eingelassen, Herausforderungen angenommen und auch in schwierigen Situationen Durchhaltevermögen bewiesen. Gleichzeitig habt ihr euch intensiv mit eurer eigenen Zukunft auseinandergesetzt. Es war schön zu erleben, wie ihr als Gruppe im Laufe des Jahres an euren Aufgaben und als Gemeinschaft gewachsen seid“, erklärte Wehmeier.

Orientierung für soziale Berufe

Das FSJ Lippe.Jahr richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren. Es bietet ihnen die Möglichkeit, soziale Berufsfelder kennenzulernen, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich beruflich zu orientieren. Zugleich erhalten die beteiligten Einrichtungen Unterstützung und können potenzielle Nachwuchskräfte für soziale Berufe gewinnen.

Zum Abschluss überreichten Marc Thiel und Ariane Wehmeier den zwölf Absolventinnen und Absolventen ihre Zertifikate. Bei Kaffee und Kuchen tauschten die Teilnehmenden anschließend Erinnerungen an das gemeinsame Jahr aus.

Für den Start im Sommer sind noch einzelne Plätze in verschiedenen Einsatzstellen verfügbar. Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten und zur Bewerbung finden Interessierte unter www.lippe-jahr.de.