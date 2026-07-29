Der preisgekrönte Musiker zeigt bei einer Vesper in Willebadessen-Niesen die Vielseitigkeit des Akkordeons

Ostwestfalen/Kreis Höxter. Kamil Dmochowski beim Klosterfestival OWL steht für die beeindruckende Wandlungsfähigkeit des Akkordeons, das längst mehr ist als ein Begleitinstrument für volkstümliche Musik. Der preisgekrönte Kammermusiker von der Hochschule für Musik Detmold gestaltet am Sonntag, 2. August, um 17 Uhr eine musikalische Vesper im Christlichen Bildungswerk „Die Hegge“ in Willebadessen-Niesen. Unter dem Titel „Reise in das Sacrum“ stellt er das „Instrument des Jahres 2026“ in seiner ganzen Bandbreite vor.

Das Akkordeon hat sich in den vergangenen Jahren zu einem vielseitigen Instrument entwickelt, das in unterschiedlichsten Genres zuhause ist. Ob Tango, Musette-Walzer, Salsa oder Jazz – die sogenannte Handharmonika vereint Melodie, Harmonie und Rhythmus in einem einzigen Instrument. „Mit dem Akkordeon lässt sich ein unbegrenztes Repertoire spielen“, erklärt Dmochowski, der es als ein tragbares Orchester beschreibt.

Mit Musik durch die Welt

Der gebürtige Pole sammelte auf Konzert- und Studienreisen umfangreiche internationale Erfahrungen. Stationen führten ihn unter anderem nach Kanada, Mexiko, in die Vereinigten Arabischen Emirate sowie in mehrere europäische Länder. Dabei trat er sowohl als Solist in Klassikkonzerten als auch in verschiedenen Ensembles auf. Diese Vielfalt prägt seinen musikalischen Ansatz bis heute.

Sein Weg zum Akkordeon begann eher zufällig. Als Kind erhielt er an einer Musikschule in seinem Heimatort Elk (Masuren) den Rat, dieses Instrument auszuprobieren. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut. Nach Studien an der Musikakademie Katowice, der Hochschule für Musik Detmold und der Université de Montréal entwickelte er seine künstlerische Laufbahn konsequent weiter.

Engagement in der Region

Heute arbeitet Kamil Dmochowski auch als Akkordeonlehrer in Detmold und engagiert sich dafür, junge Menschen für das Instrument zu begeistern. „Das Unterrichten ist eine gute Gelegenheit, klassische Musik näherzubringen und Freude am Musizieren zu vermitteln“, sagt der freischaffende Musiker.

Mit seinem Programm in Willebadessen-Niesen möchte er das Publikum auf eine musikalische Reise mitnehmen. Zeitgenössische Kompositionen aus verschiedenen Kulturkreisen stehen im Mittelpunkt. „Es wird ein Konzert mit vielen ausdrucksstarken Klangfarben“, kündigt Dmochowski an.

Von der Volksmusik zur Avantgarde

Das Akkordeon ist ein vergleichsweise junges Instrument: Erst 1829 ließ der Wiener Instrumentenbauer Cyrill Demian ein entsprechendes Modell patentieren. Heute reicht das Repertoire von traditioneller Volksmusik bis hin zu moderner Avantgarde. Diese stilistische Vielfalt war auch ein Grund dafür, dass das Akkordeon zum „Instrument des Jahres 2026“ gewählt wurde.

Der Eintritt zur musikalischen Vesper ist frei. Weitere Informationen zum Programm des Klosterfestivals OWL sind unter www.klosterlandschaft-owl.de verfügbar.