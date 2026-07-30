90-minütige Erlebniswanderung führt durch das älteste Naturschutzgebiet im Kreis Lippe

Horn-Bad Meinberg. Die Naturwanderung Externsteine lädt am Samstag, 1. August 2026, um 13.00 Uhr dazu ein, die heimische Tier- und Pflanzenwelt rund um die markante Felsformation näher kennenzulernen. Ausgangspunkt der etwa 90-minütigen Erlebniswanderung ist das Infozentrum Externsteine.

Während der Tour können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Gesang der Vögel lauschen und das Treiben der Insekten beobachten. Die Führung vermittelt Wissenswertes über die biologische Vielfalt in dem Naturschutzgebiet, das vor Kurzem sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Die Naturwanderung Externsteine richtet sich an alle Naturinteressierten, die das älteste Naturschutzgebiet Lippes aus einer neuen Perspektive erleben möchten. Erwachsene zahlen 12 Euro. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren kostet die Teilnahme 6 Euro.

Treffpunkt ist das Infozentrum Externsteine, Externsteiner Straße 35, 32805 Horn-Bad Meinberg. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 05234/2029796, per E-Mail an externsteine@landesverband-lippe.de sowie auf der Internetseite www.externsteine-info.de erhältlich. Eintrittskarten können über den Ticketshop für die Naturwanderung gebucht werden.