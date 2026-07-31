August im Marta Herford: Führungen, Filme und Workshops

Museum bietet Architektur-Rundgänge, Familienangebote, ein Ferienatelier und ein kostenfreies Filmprogramm

Herford. Der August im Marta Herford bietet Besucher*innen ein umfangreiches Programm mit Führungen, Filmen und kreativen Workshops. Neben Rundgängen durch die Architektur und die aktuellen Ausstellungen stehen Familienangebote, offene Mitmachaktionen und ein Ferienatelier für Kinder auf dem Programm.

Führungen durch Architektur und Ausstellungen

Am Sonntag, 2. August, und Sonntag, 16. August, lädt das Marta jeweils um 14 Uhr zu einer Führung durch die Architektur des Museums ein. Während des einstündigen Rundgangs lernen Besucher*innen das von Frank Gehry entworfene Gebäude kennen und können sich mit erfahrenen Kunstvermittler*innen austauschen. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Eine Familienführung beginnt am Sonntag, 23. August, um 14 Uhr. Während des einstündigen Rundgangs erhalten Familien Informationen zu den aktuellen Ausstellungen und den beteiligten Künstler*innen. Das Angebot wird für Kinder im Grundschulalter bis höchstens 14 Jahre empfohlen. Erwachsene zahlen 3,50 Euro zuzüglich Eintritt, für Kinder ist der Eintritt frei. Nach Angaben des Museums soll die Familienführung künftig am letzten Sonntag jedes Monats stattfinden.

Am Mittwoch, 26. August, um 18 Uhr führt Marta-Direktorin Kathleen Rahn durch die aktuelle Ausstellung „Mindset Los Angeles“. Bei dem einstündigen Rundgang erfahren die Teilnehmer*innen mehr über das Ausstellungsthema, die Entstehung der Präsentation und die gezeigten Werke.

Die Führung vermittelt außerdem Wissenswertes über Frank Gehry (1929–2025), den Architekten des Marta Herford, und über die Kunstszene der 1950er- und 1960er-Jahre in Los Angeles, die sein Schaffen nachhaltig prägte. Auch Werke nachfolgender Generationen von Künstler*innen aus Los Angeles werden thematisiert. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Kostenfreies Filmprogramm im Marta-Forum

Begleitend zur Ausstellung „Mindset Los Angeles“ zeigt das Museum jeden Sonntag ab 11.30 Uhr im Marta-Forum ein Programm mit vier verschiedenen Filmen. Die Beiträge beschäftigen sich mit Frank Gehry und beleuchten das Verhältnis von Kunst und Architektur aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch die Stadt Los Angeles steht dabei im Mittelpunkt. Der Eintritt zum Filmprogramm ist frei.

Regelmäßige Führungen durch die aktuellen Ausstellungen beginnen mittwochs um 18 Uhr sowie samstags und sonntags um 15 Uhr. Bei einer kuratorischen Führung entfällt der reguläre Mittwochstermin. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kreativangebote für Kinder und Familien

Am Samstag, 1. August, und Samstag, 15. August, findet jeweils von 11 bis 13 Uhr der offene Mitmach-Spot „Kunstentdecker*innen“ statt. Kinder ab sechs Jahren können ihre Eindrücke und Ideen zur Ausstellung im Atelier gestalterisch umsetzen. Das Ticket kostet 12 Euro einschließlich Material. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Familien können am Sonntag, 2. August, und Sonntag, 16. August, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr an der „Offenen Runde“ teilnehmen. Vor oder nach dem Ausstellungsbesuch können sie in der Lobby gemeinsam kreativ werden und unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen kennenlernen. Das Angebot ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Beim „Kreativ-Sonntag“ am Sonntag, 9. August, um 14 Uhr können Gäste aller Altersgruppen im Marta-Atelier gemeinsam experimentieren und verschiedene künstlerische Techniken ausprobieren. Das Ticket kostet 20 Euro einschließlich Material. Der Eintritt in die Ausstellung ist nicht enthalten. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Am Donnerstag, 27. August, beginnt um 14.30 Uhr ein Ferienatelier für Kinder ab sechs Jahren. Unter Anleitung der freien Kunstvermittlerin Irina Poel gestalten die Teilnehmer*innen aus ungewöhnlichen Materialien ein eigenes Kostüm. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Ticket kostet 18 Euro einschließlich Material. Eine Anmeldung ist online oder an der Museumskasse erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen zu den Angeboten im August im Marta Herford gibt es im Veranstaltungskalender des Marta Herford.