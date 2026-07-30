Römische Bundschuhe im LWL-Museum selbst herstellen

Leder-Workshop für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren führt in die römische Schuhmacherei ein

Paderborn. Römische Bundschuhe können Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren am Samstag, 8. August 2026, im LWL-Museum in der Kaiserpfalz selbst herstellen. Der Workshop „Auf Römersohlen – Bundschuhe aus Leder“ findet von 15 bis 17 Uhr statt.

Unter fachkundiger Anleitung fertigen die Teilnehmenden eigene lederne Bundschuhe nach römischer Machart an. Schuhe dieser Art waren über viele Jahrhunderte in Gebrauch. Bevor die Arbeit mit Leder und Werkzeug beginnt, besucht die Gruppe die aktuelle Foyer-Ausstellung und beschäftigt sich dort mit dem Handwerk der römischen Schuhmacher.

Die Teilnahme kostet 38 Euro einschließlich Führung und Material. Hinzu kommt der reguläre Museumseintritt. Eine Anmeldung ist noch bis zum 5. August telefonisch unter 05251 1051-10, per E-Mail an kaiserpfalzmuseum@lwl.org oder über den Online-Shop des Museums möglich.

Römisches Leben an Pader und Lippe

Der Workshop ergänzt die Sonderausstellung „Von Co-Living bis Glamping. Die Römer an Pader und Lippe“, die bis zum 1. November 2026 im LWL-Museum in der Kaiserpfalz zu sehen ist. Sie geht der römischen Anwesenheit in Paderborn nach und beleuchtet die Anreise, den Aufenthalt und den Alltag in den damaligen Lagern.

Archäologische Funde aus Paderborn und weiteren ostwestfälischen Römerlagern werden mit Modellen des Ausstellungsprojekts „Mules of Marius“ kombiniert. Sie vermitteln Einblicke in das Leben der Römer an Pader und Lippe. Auch die im Workshop angefertigten römischen Bundschuhe veranschaulichen einen Teil ihrer damaligen Alltagskultur.

Weitere Informationen bietet das LWL-Museum in der Kaiserpfalz. Das Museum informiert außerdem auf Facebook und Instagram.