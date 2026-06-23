Neue Pflanzen-Pyramiden werten Berliner Straße in Gütersloh auf

Die ISG Mittlere Berliner Straße setzt mit zwei farbenfrohen Pflanzen-Pyramiden neue Akzente in der Gütersloher Innenstadt.

Gütersloh. Mit einer weiteren blumigen Aufwertungsmaßnahme engagiert sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft Mittlere Berliner Straße e.V. (ISG) erneut für eine attraktive und lebendige Innenstadt. Zwei neue Pflanzen-Pyramiden setzen farbenfrohe Akzente in der beliebten Einkaufsstraße und unterstreichen das kontinuierliche Engagement der ISG. Der Verein investiert regelmäßig private Mittel in Maßnahmen für eine höhere Aufenthaltsqualität in der Gütersloher Fußgängerzone.

Die aufwendig bepflanzten Pyramiden bestehen aus neun Etagen und erreichen mit Bepflanzung eine Höhe von rund 2,4 Metern. Zum Einsatz kommen Hängegeranien in verschiedenen Farben, Hängebegonien sowie Süßkartoffeln. Die Kombination dieser Pflanzen sorgt für üppige Blüten- und Blattkaskaden und setzt während der gesamten Saison lebendige Akzente in der Innenstadt.

Pro Pflanzen-Pyramide werden rund 140 Pflanzen, 1.700 Liter Erde und 2,5 Kilogramm Langzeitdünger eingesetzt. Bepflanzt werden die Pyramiden von KRULL Wohnen & Leben mit Pflanzen.

Die Aktion reiht sich in die vielfältigen Maßnahmen der ISG ein, die die Aufenthaltsqualität in der mittleren Berliner Straße verbessern. Dazu gehören neben saisonalen Dekorationselementen auch die beleuchteten Bänke in dem Straßenabschnitt zwischen der Konditorei Fritzenkötter und dem Modegeschäft Vero Moda.

Die Planung und Umsetzung der Pflanzen-Pyramiden übernimmt Gütersloh Marketing im Auftrag der ISG. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Vereins ISG Mittlere Berliner Straße gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.