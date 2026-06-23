Universität Paderborn: Bewerbung für Wintersemester 2026/27 gestartet

Alle Studiengänge sind im kommenden Semester zulassungsfrei. Die Bewerbungsfrist endet am 21. September; Beratung gibt es am 25. Juni.

Paderborn. Die Universität Paderborn hat die Bewerbungsphase für das Wintersemester 2026/27 eröffnet. Dabei gibt es eine zentrale Neuerung: Im kommenden Semester sind alle Studiengänge zulassungsfrei. Auch Eignungsprüfungen für Studieninteressierte im Fach Sport in allen Lehramtsstudiengängen sowie im Fach Musik entfallen.

Einen Überblick über das breit gefächerte Angebot – mehr als 70 Studiengänge sowie zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten im Lehramt – gibt es auf der Webseite meine.upb.de. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden. Die Frist endet am 21. September.

Für Studieninteressierte mit Fachhochschulreife bietet die Universität Paderborn die Möglichkeit, die Hochschulzugangsberechtigung für ausgewählte Studienangebote zu erwerben. Dafür müssen eine den Anforderungen der Universität entsprechende Allgemeinbildung und eine studiengangbezogene besondere fachliche Eignung nachgewiesen werden. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess für Interessierte mit Fachhochschulreife gibt es unter go.upb.de/bewerben-ohne-abitur.

Wer sich für ein Studium an der Universität Paderborn interessiert, aber noch offene Fragen hat, kann sich zudem beim „Langen Abend der Studienberatung“ am Donnerstag, 25. Juni, von 16 bis 19 Uhr informieren. Die Zentrale Studienberatung (ZSB) gibt unter anderem Einblicke in das Studienangebot, den Campus und den Studierendenalltag.

Vielfältige Studiengänge von A bis Z

Mit ihrer breiten Palette an Studienfeldern bietet die Universität Paderborn vielfältige Perspektiven. Von Naturwissenschaften über Gesundheit und Sport, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik und Maschinenbau sowie Informatik und Mathematik bis hin zu Sprache, Literatur, Kultur, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sowie Kunst, Medien, Musik und Textil ist das Angebot vielseitig und individuell.

Im Lehramtsbereich gibt es außerdem mehr als 160 Studienfachabschlusskombinationen. Innerhalb des Netzwerks von über 200 Partneruniversitäten weltweit bietet die Universität Paderborn ihren Studierenden in allen Fakultäten die Möglichkeit eines studienbezogenen Auslandsaufenthalts. Viele Studiengänge eröffnen darüber hinaus durch ihr internationales Profil vielfältige Berufsmöglichkeiten auf der ganzen Welt.

„Wir freuen uns auf die neuen Studienanfänger*innen und darauf, sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen. Dadurch, dass im kommenden Studienjahr alle Studiengänge zulassungsfrei sind, öffnen wir zudem ein neues Kapitel in der Hochschulentwicklung“, sagt Prof. Dr. Beate Flath, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Qualitätsmanagement. Chancengleichheit, Transdisziplinarität und Vielfalt werden an der Universität Paderborn großgeschrieben.

Das komplette Studienangebot ist unter uni-paderborn.de/studienangebot zu finden. Direkt zum Bewerbungsportal geht es unter go.upb.de/bewerbung.

Weitere Informationen zu den Angeboten der ZSB gibt es unter zsb.uni-paderborn.de/allgemeine-studienberatung.

Fachkontakt: Silke Horstmann, Zentrale Hochschulverwaltung der Universität Paderborn, Fon: +49 5251 60-2564, E-Mail: silke.horstmann@zv.uni-paderborn.de