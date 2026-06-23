Gartenfest am Museumshof Bad Oeynhausen am 5. Juli

Freier Eintritt, Kräutergarten-Führungen, Kunsthandwerk und Kinderprogramm vor historischer Fachwerk-Kulisse.

Bad Oeynhausen. Das Gartenfest am Museumshof Bad Oeynhausen lädt am 5. Juli von 12 bis 17 Uhr zu einem sommerlichen Nachmittag mit Kuchen, Kunsthandwerk, Gartenbedarf und Familienprogramm ein. Der Freundeskreis Museumshof e.V. und die Städtischen Museen veranstalten das Fest auf dem malerischen Gelände des Museumshofs der Stadt Bad Oeynhausen.

Vor der Kulisse historischer Fachwerkhäuser erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem Kaninchen und Hühner zum Anschauen und Streicheln, ein Kinder-Mitmachprogramm, Stände mit Blumen und Gartendekor, selbstgebackener Kuchen sowie Lesungen. Angeboten werden außerdem fruchtige Rosenbowle, frischer Kaffee, heiße Würstchen und hauseigener Honig.

Auch für Gartenfreunde gibt es viel zu entdecken: Auf dem Gelände mit historischer Scheune, Backhaus, Bauernhaus und Speicher können unter anderem Tischdecken, Weidengeflechte und Pflanzen erworben werden.

Ein besonderes Highlight sind die Führungen durch den historischen Kräuter- und Gemüsegarten. Der Garten zeigt, wie Menschen im 19. Jahrhundert ihre Beete bewirtschaftet haben – ganz ohne Chemie. Jede Pflanze erfüllt darin eine besondere Funktion und ist auf die anderen Pflanzen abgestimmt: Eine versorgt den Boden mit Nährstoffen, andere halten Schädlinge fern, tragen Früchte oder locken Nützlinge an.

Der Eintritt zum Gartenfest ist frei. Auch die Ausstellungsräume des Museumshofs können kostenlos besichtigt werden. Dort wird die Welt der Ururgroßeltern lebendig – eine Welt ohne Elektrizität, geprägt vom Rhythmus der Jahreszeiten. Parkplätze stehen entlang der Schützenstraße zur Verfügung.