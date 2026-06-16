Naturhighlights in OWL: Carolinen und TWT starten Aktion 2026

Carolinen Brunnen und der Teutoburger Wald Tourismus setzen ihre Kooperation fort und stellen 19 naturnahe Ausflugstipps in der Region vor.

Bielefeld. Carolinen Brunnen und der Teutoburger Wald Tourismus (TWT) der OstWestfalenLippe GmbH rücken 2026 besondere Naturhighlights in OWL in den Mittelpunkt. Mit der vierten gemeinsamen Aktion unter dem Titel „Raus in die Natur“ setzen die Partner ihre Kooperation fort und stellen naturnahe Ausflugstipps in der Urlaubsregion Teutoburger Wald/OWL vor – vom Hiller Torfmoor über die Externsteine bis zur Weser.

Dabei bleibt die Nachhaltigkeit des regionalen Tourismus stets im Blick. Besonders stolz sind die Partner auf die Zertifizierung der Urlaubsregion Teutoburger Wald/OWL als „Nachhaltiges Reiseziel“ im vergangenen Jahr. Carolinen ist in diesem Zusammenhang Partnerbetrieb im dazugehörigen Projekt „Modellregion Nachhaltiger Tourismus (MoNaTour)“ des TWT.

Mit der gemeinsamen Aktion für 2026 geht es ab sofort los: Auf der Aktionsseite www.teutoburgerwald.de/carolinen-natur-tipps werden 19 ausgewählte Ausflugstipps vorgestellt. Im Aktionszeitraum bis Mitte Juli macht Carolinen auf den Etiketten von rund 1,5 Millionen Mineralwasserflaschen der Sorten Classic, Medium und Naturelle drei dieser Highlights zusätzlich sichtbar.

Ein QR-Code auf den Sonderetiketten führt direkt zur Aktionsseite. Dort werden nicht nur abwechslungsreiche Ausflüge vorgestellt, sondern auch ein Wochenende für zwei Personen verlost. Zusätzlich sind Auszubildende von Carolinen auch in diesem Jahr wieder als Local Guides aktiv und teilen ihre Erlebnisse sowie weitere Tipps auf Instagram und Facebook – ein Format, das bereits bei vergangenen Aktionen von der Community sehr geschätzt wurde.

Partnerschaft mit Verantwortung: Die Zusammenarbeit von Carolinen und dem Teutoburger Wald Tourismus wächst seit 2021 kontinuierlich. Seit 2025 engagiert sich Carolinen als Partnerbetrieb im von der Europäischen Union und dem Land NRW geförderten Projekt „Modellregion Nachhaltiger Tourismus Teutoburger Wald (MoNaTour)“. Projektträger ist die OstWestfalenLippe GmbH mit dem Teutoburger Wald Tourismus.

Die Zertifizierung als „Nachhaltiges Reiseziel“ markiert einen bedeutenden Meilenstein. Mit diesem Schritt wird Nachhaltigkeit strukturell und langfristig im Destinationsmanagement verankert. Die Zertifizierung ist als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angelegt. Im Fokus stehen unter anderem Ressourcenschonung und Energieeffizienz, nachhaltige Mobilitätsangebote, eine barrierefreie Infrastruktur sowie die aktive Einbindung von Partnerbetrieben, die sich verbindlich zu nachhaltigem Handeln bekennen.

Inzwischen sind bereits knapp 200 Partnerbetriebe aus der Region mit dabei – ein starkes und sichtbares Bekenntnis der gesamten Region zum Thema Nachhaltigkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass Carolinen als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen seit vielen Jahren unser Partnernetzwerk stärkt“, erklärt Markus Backes, Geschäftsführer der OWL GmbH und Leiter des Teutoburger Wald Tourismus. „Unternehmen wie Carolinen zeigen hier in OWL eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit in der Praxis gelebt werden kann – umso mehr freuen wir uns, Carolinen als engagierten Partnerbetrieb im ‚Nachhaltigen Reiseziel‘ an unserer Seite zu wissen.“

„Für uns ist Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Teil unserer Identität“, betont Saskia Huneke, Marketingleitung bei Carolinen. „Das fängt schon bei unserem Mineralwasser an, das wir hier in Bielefeld für die Menschen in OWL gewinnen. Dazu gehört auch, dass wir uns hier in der Region mit verschiedenen Projekten darum kümmern, dass auch noch zukünftige Generationen bestes Wasser haben. Dass wir jetzt auch Partner im Nachhaltigkeitsprojekt MoNaTour sind, freut uns natürlich sehr und ist ein zusätzlicher Ansporn weiterzumachen.“

Über den Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH: Mit knapp sieben Millionen Übernachtungen pro Jahr zählt die Urlaubsregion Teutoburger Wald zu den übernachtungsstärksten Regionen in NRW und ist mit rund 3,1 Milliarden Euro Umsatz sowie 53.000 Arbeitsplätzen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Ostwestfalen-Lippe.

Die Destination bietet von der Porta Westfalica bis zur Wewelsburg und vom UNESCO-Welterbe Corvey bis zur Emsebene vielfältige Möglichkeiten: Wandern, Radfahren, Wellness und Kultur. Als Destinationsmanagementorganisation schafft der Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH positive Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Tourismus in der Region.

Er ist verantwortlich für Dachmarketing und Themenprofilierung, fungiert als Schnittstelle zu Landes- und Bundesebene und entwickelt gemeinsam mit Partnern vor Ort neue Projekte und Angebote. Seine Arbeit fördert eine attraktive Gestaltung des Urlaubs- und Lebensraums und stärkt das positive Image der Region. Über fünf Millionen Klicks auf die Angebote im Netz sorgen für eine große Sichtbarkeit der touristischen und freizeitbezogenen Angebote. Auf der Webseite www.teutoburgerwald.de gibt der Teutoburger Wald Tourismus Gästen und Einheimischen Tipps zu Ausflügen, Wander- und Radtouren sowie zu Übernachtungsmöglichkeiten.

Über Carolinen: Geschützt von massiven Gesteinsschichten sprudelt am Fuße des Teutoburger Walds aus rund 300 Metern Tiefe ein besonderes Mineralwasser: rein und optimal mineralisiert. Der hohe Anteil an Calcium und Magnesium bei gleichzeitig niedrigem Natriumgehalt machen das Carolinen Mineralwasser und die damit hergestellten Erfrischungsgetränke aus.

Der Name Carolinen steht nicht nur für Getränkequalität, sondern auch für eine besonders umweltschonende und energieeffiziente Produktion aus der Region für die Region. Über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter füllen auf hochmodernen, ressourcensparenden Abfüllanlagen die Getränke des Bielefelder Traditionsunternehmens ab. Erhältlich sind die Carolinen-Getränke im Handel und in der Gastronomie Ostwestfalens sowie angrenzender Regionen. Seit 2021 ist Carolinen Teil der HassiaGruppe, dem stärksten deutschen Markenanbieter für alkoholfreie Getränke.