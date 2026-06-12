d.u.h.Group: Bielefelder Transformationspartner wächst zur Branchengröße

Die d.u.h.Group GmbH begleitet Industrieunternehmen bei Digitalisierung, Softwareeinsatz und Produktentwicklung. Der Siemens-Partner aus Bielefeld wurde erneut für sein Wachstum in der DACH-Region ausgezeichnet.

Bielefeld. Die d.u.h.Group GmbH hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 von einer Strategieberatung zu einem bedeutenden Transformationspartner für Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Mit Siemens-Software, Beratung, Schulung und eigenen Low-Code-Anwendungen begleitet das Unternehmen Kunden auf dem Weg durch die digitale Transformation.

Gegründet wurde die d.u.h.Group in Bielefeld von Dirk U. Hindrichs. Der Unternehmensname leitet sich aus seinem Namen ab. Heute verbindet die Gruppe die Softwareprodukte ihres langjährigen Partners Siemens Digital Industries Software mit eigener Beratungs-, Umsetzungs- und Engineering-Kompetenz aus mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung der Produkte von morgen.

Deutsche Unternehmen, die Produkte entwickeln und produzieren, stehen im globalen Wettbewerb vor großen Herausforderungen. Unter dem Markennamen „Industrie 4.0“ wurde bereits 2011 die vierte industrielle Revolution ausgerufen. Um in Hochlohnländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz trotz rückläufiger Bevölkerung wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Produkte schneller, kosteneffizienter und zugleich mit hoher Qualität entwickelt und gefertigt werden.

Nach Einschätzung der d.u.h.Group kann dies nur mit einer lückenlosen Digitalisierung gelingen. Sie soll Unternehmen in die Lage versetzen, die Potenziale künstlicher Intelligenz wirksam zu nutzen. Dafür braucht es nicht nur passende Softwarewerkzeuge, sondern auch den Mut, eingespielte Prozesse zu verändern. Ziel ist es, entlang des gesamten Produktlebenszyklus messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen – von der ersten Idee über Entwicklung und Produktion bis zur Auswertung von Daten.

Als strategischer Partner begleitet die d.u.h.Group Unternehmen in allen Phasen der Digitalisierung von Produktentwicklung und -herstellung. Neben Siemens-Software bietet das Unternehmen Beratung, Schulung und Dienstleistungen in den Bereichen Industriedesign, Produktentwicklung, Simulation, NVH-Technologien und Messtechnik. Hinzu kommen Low-Code-Softwareanwendungen aus eigener Entwicklung sowie weitere Softwareprodukte für Produktentwicklung und Produktion.

Mit sieben Standorten in Deutschland und Österreich ist die d.u.h.Group zu einem mittelständischen Unternehmen herangewachsen. In der produzierenden Industrie gilt sie heute als anerkannte Branchengröße für digitale Transformation.

Software-, Lösungs- und Umsetzungskompetenz verbindet die d.u.h.Group als langjähriger Platinum Smart Expert Partner von Siemens Digital Industries Software. Zum Portfolio gehören unter anderem Softwarewerkzeuge für digitale Zwillinge von Produkten und Produktionsprozessen. Ingenieurinnen und Ingenieure können damit im Computermodell über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg einen digitalen roten Faden abbilden.

Ergänzt wird dies durch teilweise KI-unterstützte Softwaretools für strukturelle, thermische und multiphysikalische Analysen. Sie dienen dazu, Entwicklungsergebnisse und Produktionsziele frühzeitig abzusichern. Eine besondere Rolle spielt außerdem die Low-Code-Technologieplattform Mendix von Siemens Digital Industries Software. Mit ihr entwickelt die d.u.h.Group maßgeschneiderte Softwarelösungen in Tagen statt Wochen – auch für Kunden außerhalb des industriellen Umfelds, etwa aus Energie- oder Infrastrukturunternehmen.

„Unser Selbstverständnis geht weit über das eines reinen Vertriebs- und Implementierungspartners von Siemens Digital Industries Software hinaus“, bekräftigt Stefan Hindrichs, Geschäftsführer der d.u.h.Group. „Durch die Verbindung der Produkte dieses führenden Softwareherstellers mit unseren Beratungs-, Implementierungs- und Dienstleistungskompetenzen schaffen wir einen echten Mehrwert und ebnen unseren Kunden den Weg durch die digitale Transformation.“

Zusätzlich gestärkt wurde die d.u.h.Group durch die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit der Intelizign Engineering Services GmbH. Das Unternehmen ist ebenfalls langjähriger Siemens-Partner und bringt Erfahrung als weltweit tätiger Systemintegrator ein. Gemeinsam verfügen d.u.h.Group und Intelizign über ein globales Team mit mehr als 2.300 Expert:innen. Kunden sollen dadurch von fundiertem Anforderungsverständnis, umfassender Siemens-Technologiekompetenz, kurzen Implementierungszeiten und einer besseren Positionierung im Wettbewerb profitieren.

Die d.u.h.Group wurde von Siemens mehrfach ausgezeichnet. Seit 2023 ist der Platinum Partner auch Bester Mendix Partner in der DACH-Region. Zudem wurde das Unternehmen seit 2017 wiederholt als Smart Expert Partner gewürdigt und im Februar 2026 zum zweiten Mal in Folge als wachstumsstärkster und kompetentester Partner im DACH-Raum prämiert.

Darüber hinaus besitzt die d.u.h.Group für die Siemens-Produkte Mendix, NX for Design, NX for Manufacturing und Teamcenter den zertifizierten Expert Status. Damit wird das Unternehmen von Siemens Digital Industries Software aktiv potenziellen Kunden empfohlen und erhält bevorzugten Zugriff auf technische und vertriebliche Ressourcen des globalen Softwareherstellers.

Auch als offizieller Vertriebspartner für die Simulations-Softwareproduktfamilien Simcenter und Altair bringt die d.u.h.Group eigene Engineering-Kompetenzen ein. Kunden erhalten dadurch Leistungen von der Beratung über die Implementierung bis zur operativen Unterstützung abgestimmt aus einer Hand.

Aus dem in Bielefeld gegründeten Beratungsunternehmen ist damit ein Hidden Champion auf dem Gebiet der industriellen Transformation geworden. Noch konzentrieren sich die Aktivitäten der d.u.h.Group auf den deutschsprachigen Raum. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt jedoch, wie stark sich das Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe im Umfeld industrieller Digitalisierung positioniert hat.