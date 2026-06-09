Kurz Um in Bielefeld: Zufriedene Belegschaft und Kundschaft als Maßstab

Mitgliederversammlung zieht positive Bilanz: Vorstand bleibt weitgehend konstant und wird um Anja Heitbreder-Diekmann erweitert.

Bielefeld. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Kurz Um zeigte sich der Vorstand sehr zufrieden mit den beständigen Erfolgen. Versammlungsleiter Jochen Häger hob lobend hervor, dass die gut 60-köpfige Belegschaft in den Kurz Um-Meisterbetrieben zur Hälfte aus Auszubildenden sowie Personen besteht, die nach längerer Arbeitslosigkeit integriert und beruflich qualifiziert werden.

Gemeinsam mit den hochqualifizierten Fachkräften im Stammpersonal sei diese Gemeinschaft in den Kurz Um-Betrieben der Garant für eine hohe Identifikation und Zufriedenheit – sowohl bei der Belegschaft als auch bei der Kundschaft. Das zeigten immer wieder die Mitarbeiterbefragung sowie eine kontinuierliche Kundenbefragung, wie die Geschäftsführerinnen Daniela Wilbert und Anke Schmidt den Mitgliedern erneut berichteten.

Der Vorsitzende Derik Feldhoff betonte, dass die Kurz Um-Meisterbetriebe konzeptionell seit Jahren sehr realitätstüchtig aufgestellt seien. Die Ausbildung von Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf und die Integration von Langzeitarbeitslosen gelinge regelmäßig mit hohen Erfolgsquoten. Ein besorgniserregendes Hindernis seien dabei rückläufige Fördermittel, aktuell etwa bei den städtischen Zuschüssen für Stellen aus dem § 16i im Sozialgesetzbuch.

Bei den Vorstandswahlen gab es Beständigkeit und zugleich eine Erweiterung. Neu im ehrenamtlichen Team ist Anja Heitbreder-Diekmann, Personalreferentin bei den von Bodelschwingschen Anstalten. Derik Feldhoff, Architekt, bleibt 1. Vorsitzender; Falk Olias, Geschäftsführer der RUNA-Reisen, bleibt 2. Vorsitzender.

Weiterhin gehören dem Vorstand der Kaufmann Jochen Häger, die Juristin Frauke Ley sowie Cornelia Schnelle, Prokuristin der Craemer GmbH, an. Alle Vorstandsmitglieder wurden von der Versammlung einstimmig gewählt.