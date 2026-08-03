Mühlengruppe zeigt das Schroten von Getreide und bewirtet Gäste von 14 bis 17 Uhr

Bad Oeynhausen. Die Hofwassermühle am Osterbach im Siekertal öffnet am Sonntag, 09. August, von 14 bis 17 Uhr ihre Türen.

Die zum Museumshof der Stadt Bad Oeynhausen gehörende Mühle wird von der ehrenamtlich tätigen Mühlengruppe betrieben. Während der Öffnungszeit können Besucher die Anlage besichtigen und sich von den Müllern erklären lassen, wie Getreide geschrotet wird. Dezente Akkordeonmusik begleitet den Nachmittag.

Die Müller bieten Kaffee, selbstgebackene Kuchen und Torten sowie kalte Getränke an. Kinder und Erwachsene sind herzlich willkommen. Wer sich für Mühlentechnik interessiert, kann an diesem Nachmittag die historische Anlage und ihre Funktionsweise kennenlernen.

Die Hofwassermühle am Osterbach wurde 1772 auf dem Bartlingshof Nr. 1 in Enger-Herringhausen errichtet. Im Jahr 1977 wurde sie nach Bad Oeynhausen transloziert und Anfang der 1980er Jahre für den Museumshof am Osterbach wiederaufgebaut. Die Eröffnung fand 1985 statt.

Eine zum Hof gehörende Mühle war eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Hof autonom wirtschaften konnte.