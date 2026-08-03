Barrierefreier Rundgang verbindet Geschichten an den Märchenfiguren in der Innenstadt mit Klängen und Instrumenten

Bad Oeynhausen. Die Märchenführung in Bad Oeynhausen lädt Kinder und ihre Familien am Freitag, 07. August, zu einem barrierefreien Rundgang durch die Innenstadt ein. Ausgangspunkt ist das Märchenmuseum. Von dort führt die Tour zu den kleinen Märchenfiguren in der Innenstadt.

An den einzelnen Stationen erzählt Jochen Hettig die jeweils passenden Geschichten. Die Kinder werden dabei aktiv einbezogen und gestalten die Erzählungen mit verschiedenen Klängen mit.

Mit Kastagnetten lassen sie Pferdehufe klappern, ein Rainmaker erzeugt Regengeräusche und Schellen oder Glocken ergänzen weitere Klangeffekte. So erhalten die Geschichten eine von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgestaltete Geräuschkulisse.

Die Märchenführung in Bad Oeynhausen beginnt um 16 Uhr am Märchenmuseum. Die Teilnahme kostet 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Kinder benötigen eine erwachsene Aufsichtsperson. Bei schlechtem Wetter findet das Mitmach-Erzählen im Märchenmuseum statt. museum@badoeynhausen.de