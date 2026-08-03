Roxanne Elora Mettner führt am 9. August auf Englisch durch die Sonderausstellung mit Werken von Friedrich, Turner und Aiwasowski

Bad Oeynhausen. Eine englische Führung zur Romantik bietet das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum am Sonntag, 9. August. Kulturwissenschaftlerin Roxanne Elora Mettner führt ab 16:30 Uhr durch die Sonderausstellung „Die Malerei der Romantik – 21 große Meister illuminiert“.

Die Ausstellung präsentiert inszenierte Werke bedeutender Künstler wie Caspar David Friedrich, William Turner und Iwan Aiwasowski. Die Gemälde werden illuminiert und teilweise vergrößert gezeigt. Im Mittelpunkt stehen mystische Landschaften, dramatische Naturgewalten, Fernweh und die Sehnsucht nach einer verlorenen Welt. Während der Führung eröffnet Roxanne Elora Mettner internationale Perspektiven auf die Kunst der Romantik und die zeitgeschichtlichen Umbrüche zu Beginn der Moderne. Die englische Führung zur Romantik beginnt um 16:30 Uhr. Bei Bedarf stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung.