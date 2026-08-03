Krautbinden in Marienmünster: Workshop im Abteigarten

Kräuterwanderung, traditionelles Binden und Konzerte zu Mariä Himmelfahrt vom 14. bis 16. August

Marienmünster. Krautbinden in Marienmünster steht am Freitag, 14. August, im Mittelpunkt eines Workshops im Abteigarten der Abtei Marienmünster. Das Netzwerk Klosterlandschaft OWL greift damit eine Tradition auf, bei der zu Mariä Himmelfahrt Kräuter gesammelt, zu Bunden gebunden und anschließend gesegnet werden.

Früher dienten die Krautbunde dem Schutz von Haus und Stall und wurden als Hausapotheke für den Winter genutzt. Heute erlebt der Brauch in zahlreichen Gemeinden und Vereinen der Region eine Renaissance. Im Zentrum der Sträuße steht traditionell die Königskerze, umgeben von Kräutern, Getreideähren und weiteren Pflanzen.

Kräuterwanderung rund um die Abtei

Unter der Leitung der erfahrenen Zierpflanzengärtnerin Carmen Basener unternehmen die Teilnehmenden zunächst eine kleine Kräuterwanderung rund um die Abtei. Dabei sollen auch unscheinbare Pflanzen am Wegesrand genauer betrachtet und ihre Nutzungsmöglichkeiten erläutert werden.

Gemeinsam mit Nicola Nilling, Veranstalterin der Kulturstiftung Marienmünster, und dem ehrenamtlichen Team des Abteigartens vermittelt Basener außerdem Wissenswertes über die Geschichte der Kräuterkunde. Thematisiert werden die überlieferte Heilkraft und Symbolik der Pflanzen sowie ihre Verwendung im Alltag – etwa als Tee, zum Räuchern, Kochen und Würzen, für Salben und Tinkturen, zum Schutz gegen Schädlinge oder als Dekoration.

Nach Darstellung der Veranstalter besitzt die Tradition des Krautbindens vorchristliche Wurzeln. Die katholische Kirche griff den Brauch vom 9. Jahrhundert an auf und verband ihn mit dem Fest Mariä Himmelfahrt. Der August gilt dabei als eine Zeit, in der zahlreiche Kräuter besonders intensiv blühen. Zum Kennenlernen der Pflanzen gehören während des Workshops deshalb auch das Riechen, Schmecken und Fühlen.

Königskerze steht im Mittelpunkt

Die Anzahl der in einem Krautbund vereinten Pflanzen folgt häufig symbolischen Zahlen wie 7, 9, 24 oder 99. Verwendet werden je nach Region unter anderem Gerste, Hafer, Weizen, Thymian, Kamille, Schafgarbe, Lavendel, Minze, Wermut, Eisenkraut, Oregano, Salbei und Dill.

In der Mitte des Bundes steht die Königskerze. Carmen Basener zufolge werden deren goldgelbe Blüten traditionell als Tee bei Husten und Erkältungen verwendet. Einen Großteil der benötigten Pflanzen finden die Teilnehmenden in den Gärten rund um die Abtei. Zusätzlich stellen die Veranstalter getrocknete Kräuter bereit, da Hitzeperioden und hohe Temperaturen einigen Pflanzen zugesetzt haben.

Die fertigen Krautbunde können anschließend in den Gottesdiensten zu Mariä Himmelfahrt gesegnet werden. Für das Krautbinden in Marienmünster können sich Interessierte bis Montag, 10. August, unter info@abteigarten.de anmelden.

Konzerte in Marienmünster und Hardehausen

Zum Weihetag der Abteikirche Marienmünster und der Klosterkirche Hardehausen gestalten Mezzosopranistin Uta Singer und Organist Volker Jänig ein Konzertprogramm mit Werken von Giovanni Paolo Cima, Dietrich Buxtehude, Matthias Weckmann und Heinrich Schütz.

Die musikalische Marienvesper in der Abteikirche Marienmünster beginnt am Samstag, 15. August, um 19 Uhr. In der Klosterkirche Hardehausen treten die beiden Künstler am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr auf. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Das Klosterfestival 2026 wird vom Kulturland Kreis Höxter, den Kreisen Gütersloh und Paderborn, dem Landschaftsverband LWL, der VerbundVolksbank OWL eG sowie der Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster e.V. gefördert. Informationen zur Arbeit des Netzwerkes, das Programmheft und Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen sind unter www.klosterlandschaft-owl.de abrufbar.