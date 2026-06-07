Feuer & Flamme 2026: MARCANT AG lädt rund 170 Gäste in Bielefeld ein

Mit Drei-Gänge-Menü, Musik, Andacht und Begegnungen setzte die MARCANT AG gemeinsam mit mehreren Partnern ein Zeichen der Solidarität für obdachlose und sozial benachteiligte Menschen.

Bielefeld. Die MARCANT AG hat am 03. Juni 2026 gemeinsam mit der Neustädter Marienkirche, dem Bielefelder Tisch e.V., der Bahnhofsmission Bielefeld und der KochKultur-Bielefeld erneut ihr Pfingstprojekt „Feuer & Flamme“ für obdachlose und sozial benachteiligte Menschen in Bielefeld ausgerichtet.

Rund 170 Gäste waren in die Räume der Neustädter Marienkirche eingeladen, um einen Nachmittag mit Drei-Gänge-Menü, Musik, Andacht und Zeit für Begegnung zu erleben. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Mitarbeitende der MARCANT AG übernahmen den Service an den Tischen und begleiteten die Gäste durch den Nachmittag.

„Mit ‚Feuer & Flamme‘ schaffen wir einen Raum, in dem sich Menschen gesehen, respektiert und willkommen fühlen – unabhängig von ihrer Lebenssituation“, sagt Thorsten Hojas, Vorstandsvorsitzender der MARCANT AG. „Uns ist wichtig, nicht nur eine warme Mahlzeit anzubieten, sondern vor allem Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken. Die vielen Gespräche und Rückmeldungen zeigen uns jedes Jahr, wie sehr das gebraucht wird.“

Das Menü wurde von der Kochschule KochKultur-Bielefeld vorbereitet und gemeinsam mit Freiwilligen sowie Mitarbeitenden der MARCANT AG serviert. Ergänzt wurde der kulinarische Teil durch musikalische Beiträge und eine kurze Andacht, die Pfingsten als Fest des Miteinanders, der Hoffnung und des Aufbruchs in den Mittelpunkt stellte. Die festlich gedeckten Tische, die besondere Atmosphäre des Gemeindehauses und das Engagement der Ehrenamtlichen sorgten für einen würdevollen Rahmen.

Mit „Feuer & Flamme“ zu Pfingsten und der Herbstveranstaltung „Ernte & Danke“ zum Erntedankfest engagiert sich die MARCANT AG seit über zehn Jahren regelmäßig für Menschen in schwierigen Lebenslagen in Bielefeld. Beide Formate sind fester Bestandteil des sozialen Engagements des Unternehmens.

Ein besonderer Dank gilt den Partnern und Unterstützern der Veranstaltung: der Neustädter Marienkirche, dem Bielefelder Tisch e.V., der Bahnhofsmission Bielefeld, der KochKultur-Bielefeld sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Über die MARCANT AG

Die MARCANT AG ist ein führendes IT-Systemhaus und renommierter Anbieter von IoT-Lösungen für Unternehmen weltweit. Als Spezialist für Managed Services bietet MARCANT ein breites Portfolio aus Netzwerk-Infrastruktur, Cloud-Services, IT-Security, IT-Consulting sowie Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

In drei nach ISO 27001 zertifizierten, redundant ausgelegten Rechenzentren in Deutschland gewährleistet die MARCANT AG hohe Sicherheitsstandards für Daten und Systeme ihrer Kunden. Die IoT-Solutions von MARCANT ermöglichen es Unternehmen, vernetzte Geräte und Anwendungen zentral zu steuern, Daten intelligent auszuwerten und fundierte geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Seit über 25 Jahren steht die MARCANT AG für Kundenzufriedenheit, Qualität und Zuverlässigkeit und begleitet zahlreiche Kunden langfristig in ihrer digitalen Transformation.

Weitere Informationen unter: www.marcant.net