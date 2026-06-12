Picknick-Konzerte 2026 starten am 19. Juni

Sieben kostenlose Sommerabende unter freiem Himmel: Die westfälischen Sieben laden von Lübbecke bis Hille zu Live-Musik und Picknick-Atmosphäre ein.

Lübbecke. Die Picknick-Konzerte 2026 starten am Freitag, 19. Juni 2026, in die nächste Runde. Bis zum 23. Juli verwandelt sich die Region erneut in eine große Picknick-Oase. Einheimische und Gäste dürfen sich auf insgesamt sieben musikalische Sommerabende unter freiem Himmel in Lübbecke, Hüllhorst, Stemwede, Espelkamp, Rahden, Pr. Oldendorf und Hille freuen.

Der Tourismusverband Sieben e.V., bekannt als Die westfälischen Sieben, knüpft nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr an das bewährte Konzept an: Live-Musik, sommerliche Atmosphäre und geselliges Beisammensein bilden auch 2026 den Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe.

Das Prinzip bleibt bewusst unkompliziert: Besucherinnen und Besucher bringen eigene Picknickdecken und -körbe mit, treffen Freunde und genießen das Programm in entspannter Atmosphäre. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Vor Ort sorgen engagierte Dorfgemeinschaften und Vereine mit kühlen Getränken und teilweise kleinen Snacks für das leibliche Wohl.

Musikalisch reicht das Programm von mobilen Walking Acts direkt im Publikum über gefühlvolle Singer-Songwriter bis hin zu tanzbarem Funk, Soul und Partyhits.

Das musikalische Programm vom 19. Juni bis 23. Juli 2026 im Überblick:

Freitag, 19.06.2026, 19:00 Uhr | Auftakt: Walking Act 500 Smiles – Dorfgemeinschaft Alswede, Am Pastorenteich. 500 Smiles begeistert als mobile Liveband direkt im Publikum und sorgt für ein energiegeladenes Konzert.

Walking Act 500 Smiles – Dorfgemeinschaft Alswede, Am Pastorenteich. 500 Smiles begeistert als mobile Liveband direkt im Publikum und sorgt für ein energiegeladenes Konzert. Sonntag, 21.06.2026, 17:00 Uhr: Pia & Lucas – Gestringer Dorfgemeinschaft, Obstwiese der Johanniter Kindertagesstätte Rasselbande. Zwei herausragende Künstler der Region treten gemeinsam auf und sorgen für besondere Gänsehautmomente.

Pia & Lucas – Gestringer Dorfgemeinschaft, Obstwiese der Johanniter Kindertagesstätte Rasselbande. Zwei herausragende Künstler der Region treten gemeinsam auf und sorgen für besondere Gänsehautmomente. Sonntag, 05.07.2026, 17:00 Uhr: Pocket Groove – Heimatverein Sielhorst, Göpelhaus. Mit frischen Funk- und Soul-Arrangements bringt die Band tanzbare Energie und Spielfreude auf die Bühne.

Pocket Groove – Heimatverein Sielhorst, Göpelhaus. Mit frischen Funk- und Soul-Arrangements bringt die Band tanzbare Energie und Spielfreude auf die Bühne. Donnerstag, 09.07.2026, 19:00 Uhr: Walking Act Prime – RGZV Tengern-Hüllhorst, Dorfplatz Hüllhorst. Professionell, mitreißend und nah am Publikum: Die Live-Performance setzt auf spürbare Energie.

Walking Act Prime – RGZV Tengern-Hüllhorst, Dorfplatz Hüllhorst. Professionell, mitreißend und nah am Publikum: Die Live-Performance setzt auf spürbare Energie. Freitag, 10.07.2026, 19:00 Uhr: Lucas Schierbaum – Dorfgemeinschaft Twiehausen, Dorfplatz Twiehausen. Der Abend bietet einen vielseitigen Mix aus Rock, Pop und Country – von bekannten Hits bis zu besonderen Geheimtipps.

Lucas Schierbaum – Dorfgemeinschaft Twiehausen, Dorfplatz Twiehausen. Der Abend bietet einen vielseitigen Mix aus Rock, Pop und Country – von bekannten Hits bis zu besonderen Geheimtipps. Freitag, 17.07.2026, 19:00 Uhr: Walking Act YMO – Touristikverein Bad Holzhausen und SuS Holzhausen, Kurpark Bad Holzhausen. Die Band ist flexibel unterwegs und mittendrin im Geschehen – mit Partyhits von den 70ern bis heute.

Walking Act YMO – Touristikverein Bad Holzhausen und SuS Holzhausen, Kurpark Bad Holzhausen. Die Band ist flexibel unterwegs und mittendrin im Geschehen – mit Partyhits von den 70ern bis heute. Donnerstag, 23.07.2026, 19:00 Uhr | Finale: Sören Rodenberg – TuS Südhemmern, Sportplatz Südhemmern. Zum Abschluss gibt es Sommerabendmusik und Songs aus Papas Plattensammlung – mal frech, mal feinfühlig und locker moderiert.

Jetzt heißt es: Picknickdecke bereitlegen, Freunde zusammentrommeln und den Sommer in der Region genießen.

Kontakt und Flyerbestellung: Tourismusverband Sieben e.V., Kreishausstraße 2-4, 32312 Lübbecke, Telefon: 05741-276430, E-Mail: tourismusverband@luebbecke.de, Internet: www.die-westfaelischen-sieben.de