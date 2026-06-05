Last-Minute-Elternabend der HSBI unterstützt bei der Studienwahl

Die Hochschule Bielefeld informiert am 9. Juni 2026 über Studiengänge, Bewerbung, Fristen und Studienfinanzierung.

Bielefeld. Die Hochschule Bielefeld (HSBI) lädt am Dienstag, 9. Juni 2026, von 17:00 bis 18:30 Uhr zu einem Last-Minute-Elternabend ein. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, die ihre Kinder bei der Studienwahl unterstützen möchten.

Treffpunkt ist an der Information im Eingangsbereich des Hauptgebäudes der HSBI, Interaktion 1, 33619 Bielefeld. Bei einer kurzen Führung durch das Gebäude erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Hochschule und erfahren, was das praxisnahe Studium an der HSBI auszeichnet.

Anschließend informiert die Zentrale Studienberatung (ZSB) über Studiengänge, Bewerbungsverfahren, Fristen und Studienfinanzierung. Danach bleibt Zeit für individuelle Fragen.

Der Informationsabend richtet sich vor allem an Eltern von Studieninteressierten, die 2026 oder 2027 ein Studium beginnen möchten. Studieninteressierte selbst können ebenfalls teilnehmen. Auch Lehrkräfte von Schulen sind eingeladen.

Eine spontane Teilnahme ist möglich. Zur besseren Planung bittet die Hochschule jedoch um Anmeldung. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.hsbi.de/studienorientierung/last-minute/elternabend.

Das Angebot ist Teil der neuen Veranstaltungsreihe „Last Minute ins Studium“ der HSBI. Dazu gehören verschiedene Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Workshops für Studieninteressierte. Alle Informationen und Veranstaltungen sind unter www.hsbi.de/studienorientierung/last-minute abrufbar.

Auf einen Blick:

Last Minute… Informieren & Kennenlernen | Elternabend der HSBI

Dienstag, 09.06.2026, 17:00 bis 18:30 Uhr

Hochschule Bielefeld (HSBI), Hauptgebäude, Interaktion 1, 33619 Bielefeld

Anmeldung & Infos: www.hsbi.de/studienorientierung/last-minute/elternabend