Azubi-Speed-Dating in Herford bringt Betriebe und Nachwuchskräfte zusammen

Am 9. Juni können junge Menschen im Stadtpark Schützenhof in Herford direkt mit Unternehmen ins Gespräch kommen – kostenlos und ohne Anmeldung.

Kreis Herford. Das Azubi-Speed-Dating in Herford bietet jungen Menschen und Betrieben erneut die Möglichkeit, unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen. Am 9. Juni verwandelt sich der Stadtpark Schützenhof in Herford von 14 bis 17 Uhr in eine Plattform für den direkten Austausch zwischen Unternehmen und Nachwuchskräften, die einen Ausbildungsplatz suchen.

Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) und die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld (HWK) laden gemeinsam zu dem Format ein, das an fünf Standorten in Ostwestfalen stattfindet. Innerhalb weniger Minuten können sich beide Seiten kennenlernen, Fragen klären und erste Eindrücke gewinnen – ohne aufwendige Bewerbungsunterlagen.

„Das Azubi-Speed-Dating ist ein echter Türöffner in die Berufswelt“, betont Ute Horstkötter-Starke, Geschäftsführerin Berufliche Bildung bei der IHK Ostwestfalen. Das Format sei unkompliziert und oft entscheidend für den Start ins Berufsleben, insbesondere im Zusammenhang mit beruflicher Orientierung und Fachkräftesicherung in der Region.

Auch die Handwerkskammer unterstreicht den Nutzen der Veranstaltung. Interessierte könnten beim Azubi-Speed-Dating unkompliziert Berufe und Unternehmen kennenlernen, erklärt Carl-Christian Goll, Geschäftsführer Berufsbildung. Für manche sei möglicherweise bereits der passende Ausbildungsbetrieb dabei. Das Handwerk biete engagierten Nachwuchskräften sichere Jobs mit hervorragenden Zukunftsaussichten.

Unterstützt wird das Angebot von Partnern aus dem Ausbildungskonsens. Janine Billerbeck, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Herford, sieht in dem „Tag der Ausbildungschance“ große Möglichkeiten für Unternehmen und Jugendliche aus dem Kreis. Das Format helfe Betrieben dabei, Nachwuchskräfte zu gewinnen, und jungen Menschen beim Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleibe Ausbildung für viele Betriebe ein wichtiges Thema.

Auch das Jobcenter hebt die Bedeutung des direkten Kontakts hervor. „Unser Azubi-Speed-Dating bringt junge Menschen und Unternehmen ohne Umwege zusammen“, erklärt Geschäftsbereichsleiterin Barbara Meinert. Gerade für Jugendliche, denen klassische Bewerbungsverfahren schwerfallen, sei das Format ein idealer Türöffner. Hier zählten nicht in erster Linie Zeugnisse, sondern der persönliche Eindruck und die Motivation.

Aus Sicht der Unternehmen kann sich die Teilnahme ebenfalls auszahlen. Julian Grothaus, Personalreferent bei der Bäckerei und Konditorei Hensel GmbH mit Hauptsitz in Enger, betont, dass Ausbildung jungen Menschen eine langfristige Perspektive im Handwerk eröffne und sie fachlich wie persönlich weiterentwickle. Besonders die Ausbildung im Fachverkauf verbinde handwerkliches Produktwissen, den Umgang mit hochwertigen Lebensmitteln und den direkten Kontakt zu Menschen.

Über das Azubi-Speed-Dating konnte bereits direkt ein Ausbildungsvertrag geschlossen werden. Kevin Marc Balliet, Auszubildender zum Bäcker im zweiten Lehrjahr, beschreibt seine Ausbildung als abwechslungsreich: Ihm gefalle besonders, dass man jeden Tag sehe, was man mit den eigenen Händen geschaffen habe, und ständig Neues dazulerne.

Im vergangenen Jahr nutzten über 1.500 junge Menschen sowie 220 Unternehmen das Angebot in Ostwestfalen. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter wieder mit großem Interesse. Vorgestellt werden Ausbildungsberufe aus Industrie, Handel, Dienstleistungen und Handwerk regionaler Unternehmen. Jugendliche erhalten dadurch die Chance, ein breites Spektrum an Karrieremöglichkeiten kennenzulernen und direkte Kontakte zu Berufseinstiegsmöglichkeiten zu knüpfen.

Die Teilnahme am Azubi-Speed-Dating in Herford ist kostenlos. Eine Anmeldung der Besucherinnen und Besucher ist nicht erforderlich.