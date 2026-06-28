Die 18. Auflage von „Gütersloh läuft“ findet am 8. Juli 2026 im Stadtpark statt. Kinderläufe, Firmenlauf, Nordic Walking und soziales Engagement stehen im Mittelpunkt.

Gütersloh. Am Mittwoch, 8. Juli 2026, wird der Stadtpark Gütersloh erneut zur sportlichen Begegnungsstätte für die ganze Region. Bei der mittlerweile 18. Auflage von „Gütersloh läuft“ treffen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Unternehmen, Vereine und Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler zusammen. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement.

Bereits im Vorfeld zeichnet sich ab, dass die Veranstaltung auf eine neue Rekordbeteiligung zusteuert. Die veranstaltende Agentur impulsevent verzeichnete schon beim wöchentlichen, kostenfreien Lauf-Warm-Up mit regelmäßig mehr als 60 Läuferinnen und Läufern unter der Leitung des Lauf-Enthusiasten Ingmar Lundström großen Zuspruch.

Aktuell haben sich rund 600 Kinder für die Bambini- und Schülerläufe, mehr als 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den 5-Kilometer-Lauf sowie über 250 Läuferinnen und Läufer für die 10-Kilometer-Distanz angemeldet. Hinzu kommen die Teilnehmenden des Nordic Walkings sowie zahlreiche Nachmeldungen. Die Organisatoren rechnen daher mit mehr als 2.000 Starterinnen und Startern.

„Die Entwicklung der Anmeldezahlen zeigt, wie sehr sich Gütersloh läuft in den vergangenen Jahren als feste Größe im Veranstaltungskalender etabliert hat. Besonders freut uns die enorme Beteiligung von Kindern, Familien und Unternehmen“, sagt Veranstaltungsleiterin Sarah Dörmann von der Agentur impulsevent. Die Mischung aus Sport, Gemeinschaft und Engagement mache die Veranstaltung seit Jahren zu einem festen Sommertermin in Gütersloh.

Bewegung für die ganze Stadt

Besonders erfreulich ist die große Resonanz bei den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bereits rund 600 Kinder haben sich für die Bambini- und Schülerläufe angemeldet. Möglich wird dieses Angebot vor allem durch die Unterstützung der Hagedorn Unternehmensgruppe, die die Kinderläufe fördert und damit einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsförderung in Gütersloh leistet.

Auch die Unternehmen der Region zeigen, welchen Stellenwert Gesundheit, Teamgeist und gemeinsames Erleben besitzen. Bereits mehr als 64 kleine und große Unternehmen haben ihre Teilnahme zugesagt. Allein Bertelsmann wird mit über 300 Läuferinnen und Läufern an den Start gehen. Die Hagedorn Unternehmensgruppe bringt bereits mehr als 50 Teilnehmende auf die Strecke.

Anmeldeschluss für den vergünstigten Tarif von 15 Euro sowie den Namensdruck auf der Startnummer ist der 30. Juni 2026. Danach sind Nachmeldungen bis zum Veranstaltungstag weiterhin möglich, dann zum Preis von 17 Euro. Ummeldungen kosten ab dem 1. Juli 2026 zwei Euro.

Laufen für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr verbindet die Veranstaltung sportliche Aktivität mit sozialem Engagement. Für jede kostenpflichtige Anmeldung wird ein Euro an die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe gespendet. Dank der Unterstützung der Zimmermann-Gruppe wird die Spendensumme erneut erhöht. Auch weitere Partner haben in Aussicht gestellt, über ihr Eventengagement hinaus einen Beitrag zu leisten.

Was „Gütersloh läuft“ auszeichnet, ist die außergewöhnliche Unterstützung durch die regionale Wirtschaft. Über das klassische Sponsoring hinaus bringen viele Unternehmen eigene Ideen ein und gestalten die Veranstaltung aktiv mit. Unter dem Motto „Gemeinsam Aufblühen“ erhalten alle Starterinnen und Starter von der Zimmermann Gruppe Blumensamen zur Aussaat für ein grüneres und bunteres Gütersloh.

Ob mit einer mobilen Bühne an Start und Ziel, Streckenmotivationsschildern, Mitmachaktionen oder Verpflegung: An vielen Stellen sind die Partner sichtbar und tragen dazu bei, dass aus dem Laufevent ein Gemeinschaftsfest für die ganze Stadt wird. Intersport Finke begleitet die Veranstaltung bereits seit ihrer Gründung. Unternehmen wie Energieversum, Quiris Healthcare oder die Weller Gruppe setzen mit kreativen Beiträgen zusätzliche Akzente.

Der Veranstaltungstag in der Übersicht:

15:30 Uhr – Hagedorn-Bambini-Lauf (600 m)

16:00 Uhr – Hagedorn-School Running (1.200 m)

17:00 Uhr – BeFit Nordic Walking (5 km)

18:00 Uhr – BeFit Firmen- und Einzellauf (5 km)

19:00 Uhr – Sparkasse Sommerabendlauf (10 km)

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter www.guetersloh-laeuft.de.