Höxteraner Heimatpreis 2026: Jetzt bewerben

Die Stadt Höxter würdigt bürgerschaftliches Engagement mit bis zu 5.000 Euro Preisgeld – Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2026 möglich.

Höxter. Die Stadt Höxter schreibt erneut den Heimat-Preis 2026 aus. Mit der Auszeichnung würdigt der Stadtrat Projekte, Initiativen und Ideen, die durch besonderes bürgerschaftliches Engagement das Miteinander stärken und Höxter lebenswerter machen. Insgesamt stehen bis zu 5.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.

„Was unsere Stadt besonders macht, sind die Menschen, die sich mit Herz und Tatkraft einbringen. Sei es im Verein, im Dorf oder bei sozialen, kulturellen oder ökologischen Projekten“, betont Bürgermeister Daniel Hartmann. „Mit dem Heimatpreis wollen wir Danke sagen und gleichzeitig andere motivieren, sich für unsere Heimat zu engagieren.“

Ab sofort können sich Einzelpersonen, Vereine und Initiativen aus Höxter mit ihren Projekten und Ideen bewerben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Engagement bereits abgeschlossen ist, sich gerade in der Umsetzung befindet oder kurz vor dem Start steht. Entscheidend ist der Beitrag zum Leben und Zusammenhalt in Höxter.

Bewerben können sich alle natürlichen und juristischen Personen nicht gewerblicher Art mit Sitz in Höxter. Voraussetzung ist, dass ihr Beitrag durch ein herausragendes, zukunftsorientiertes Projekt überzeugt, dem Erhalt und der Sichtbarmachung des kulturellen Erbes dient, zur Steigerung der Attraktivität von Ortsteilen und Stadtteilen beiträgt oder sich für den Schutz und die Bewahrung der Natur einsetzt.

Eingereicht werden können Projekte, die umsetzungsreif sind, sich gerade in der Umsetzung befinden oder bereits abgeschlossen wurden. Bei abgeschlossenen Vorhaben darf der Projektschluss jedoch nicht länger als ein Jahr zurückliegen.

Bewerbungsschluss ist Dienstag, 30. Juni 2026. Bewerbungen können per Antragsformular bei der Stadt Höxter, z. H. Herrn Markus Finger, Westerbachstraße 45, 37671 Höxter, postalisch oder per E-Mail an m.finger@hoexter.de eingereicht werden. Das Formular sowie die Richtlinien zur Vergabe sind auf der Homepage der Stadt Höxter unter www.hoexter.de zu finden.

Nach Bewerbungsschluss werden die eingereichten Projekte durch eine Fachjury gesichtet und bewertet. Der Preis wird anschließend zu einem späteren Zeitpunkt durch den Rat der Stadt Höxter verliehen. Der Heimat-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und kann als einzelner Preis oder in bis zu drei Preisabstufungen vergeben werden.

Rückfragen zum Heimat-Preis und zur Bewerbung beantwortet Markus Finger unter Tel. 05271/963 10 10 oder per E-Mail an m.finger@hoexter.de.

Der Heimat-Preis ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, um herausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung ihrer Heimat vor Ort in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Allgemeine Informationen zum Heimat-Preis finden sich auch auf der Homepage des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.mhkbg.nrw sowie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #nrwheimatet.