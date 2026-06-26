Trotz Hitze und nächtlichem Gewitter: Rund 450 Tickets wurden verkauft, Führungen liefen rund um die Uhr. Ein Teil der Erlöse unterstützt den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser.

Gütersloh. Die außergewöhnliche Veranstaltung „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ ist auf große Resonanz gestoßen. Trotz hochsommerlicher Temperaturen von über 30 Grad am Tag und eines nächtlichen Gewitters nahmen zahlreiche Interessierte die Gelegenheit wahr, Gütersloh aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen.

Die offizielle Eröffnung erfolgte um 10 Uhr durch Bürgermeister Matthias Trepper, der sich vom großen Engagement der Stadtführer*innen beeindruckt zeigte. Im Anschluss begrüßte auch Ralph Brinkhaus als Schirmherr des Projekts Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser die Teilnehmenden. Zum Auftakt des Stadtführungsprogramms gaben Albrecht Pförtner und Sandra Stenker als Vertreter*innen der Stadtverwaltung bei der ersten Tour des Tages Einblicke in das Rathaus und dessen Geschichte.

Im Verlauf des Tages wurden rund 450 Tickets verkauft. Die Rückmeldungen der Besucher*innen fielen nach Angaben der Veranstalter äußerst positiv aus. Auch die Möglichkeit für Menschen mit Handicap, eine kostenlose Rikscha-Tour durch Gütersloh zu buchen, wurde gut angenommen. Einige Teilnehmende nutzten die Veranstaltung, um gleich mehrere Führungen im Tagesverlauf zu besuchen.

Einen besonderen Rekord stellte Irene Schleuning auf: Sie nahm innerhalb von 24 Stunden an acht Führungen teil und erhielt dafür eine kleine Aufmerksamkeit sowie eine Teilnahmeurkunde.

Neben den Stadtführungen erfreute sich auch das begleitende Rahmenprogramm im Innenhof des Stadtmuseums sowie im Garten der Galerie Siedenhans & Simon großer Beliebtheit. Bis 22 Uhr bot „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit zahlreichen Musiker*innen und weiteren Programmpunkten. Ein Höhepunkt war der Auftritt von Kitty the Knife, zu deren Musik im Garten ausgelassen getanzt wurde.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Führungen fortgesetzt und liefen über die gesamte Nacht hinweg weiter. Die kühleren Abendtemperaturen sorgten nach der Hitze des Tages für eine willkommene Entlastung. Eine Herausforderung stellte jedoch die Wetterlage in den frühen Morgenstunden dar: Gegen 4 Uhr wurden einige Führungsgruppen von einem Gewitter überrascht. Durch eine kurzfristige Unterbrechung und situative Anpassungen konnten auch diese Führungen stattfinden. Nachdem sich die Wetterbedingungen verbessert hatten, wurde das Programm wie geplant fortgesetzt.

Das Frühstück mit musikalischer Begleitung, das für alle Teilnehmenden ab 4 Uhr morgens angeboten wurde, wurde wegen des Wetters unkompliziert in die Räumlichkeiten des Stadtmuseums verlegt. Der Stadtführungsmarathon fand schließlich mit einer Rede von Stadtführer Rolf Erdsiek im Museumshof und einem gemeinschaftlichen Abschlusssingen des Organisationsteams, der Stadtführer*innen und der Besucher*innen seinen feierlichen Ausklang.

Insgesamt habe „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ eindrucksvoll gezeigt, dass das Interesse an Stadtgeschichte, besonderen Orten und außergewöhnlichen Erlebnissen in Gütersloh ungebrochen groß ist. Die hohe Beteiligung, die positive Resonanz sowie das vielfältige Programm unterstreichen den Stellenwert der Veranstaltung als besonderes kulturelles Angebot für Bürger*innen und Gäste der Stadt.

Die erfolgreiche Veranstaltung wirkt auch über das eigentliche Erlebnis hinaus: Ein Teil der Ticketerlöse und der Überschuss aus den Spenden lokaler Unternehmen kommen dem Projekt Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser zugute. Nach Abschluss der Endabrechnung wird die Spendensumme ermittelt und in den kommenden Wochen offiziell übergeben.

Die Idee für die 24h-Stadtführung stammt von den Gütersloher Stadtführer*innen. Gütersloh Marketing war von Beginn an von dem Konzept begeistert und unterstützte die Veranstaltung als Organisatorin in Kooperation mit dem Heimatverein Gütersloh. Sämtliche Führungen wurden von den Stadtführer*innen ehrenamtlich durchgeführt.

Möglich wurde das besondere Veranstaltungsformat durch die Unterstützung zahlreicher lokaler Unternehmen, Sponsor*innen und Partner*innen. Gütersloh Marketing, der Heimatverein Gütersloh und die Gütersloher Stadtführer*innen bedanken sich bei allen Spender*innen und Sponsor*innen. Besonderer Dank gilt Bertelsmann, McDonald’s und Westaflex für ihre großzügige Unterstützung sowie SICHTBAR die Maler, Autohaus Brinker, 24/7 Sicherheitsdienst, der Zahnarztpraxis Am Mohns Park und der Gemeinschaftspraxis für Urologie GT/Steinhagen. Für ihre Unterstützung danken die Organisator*innen außerdem der Galerie Siedenhans & Simon, dem Il Museo sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen, die die Umsetzung vor Ort unterstützt haben.