Das Rock-Open-Air im Schlichte Carree setzt erstmals auf das Prinzip „Zahl, was du kannst“

Steinhagen. Das Rock-Open-Air „Krawall im Carree“ geht am Samstag, 8. August 2026, im Schlichte Carree in seine fünfte Ausgabe. Das Festival des Dritte-Orte-Projekts „Kultur am Kirchplatz“ und von Kultur vor Ort Steinhagen e.V. richtet sich an Fans von Rock, Punk, Metalcore und Indiepop.

Auf dem Programm stehen die Bands HINÜBER, Driftwood und Loving In Real Life. Damit treffen unterschiedliche Musikrichtungen zwischen deutschsprachigem Indiepunk, melodischem Metalcore und Alternative Indiepop aufeinander.

Deutschsprachiger Indiepunk von HINÜBER

HINÜBER aus Köln und Bielefeld spielen deutschsprachigen Indiepunk. Die Band hat für September 2026 ein neues Album angekündigt. Musikalisch ordnen die Veranstalter die Gruppe in die Nähe von Bands wie Turbostaat und Captain Planet ein.

Metalcore und Hardcore aus Oetinghausen

Driftwood aus Oetinghausen verbinden nach Angaben der Veranstalter einen DIY-Hintergrund und Punk-Attitüde mit Einflüssen aus Metalcore und Hardcore. Die Band setzt auf eine energiegeladene Live-Performance und unmittelbare Emotionen.

Loving In Real Life aus Hannover bringen melodischen Indierock und Alternative Indiepop auf die Bühne. Inhaltlich beschäftigen sich ihre Songs mit inneren Konflikten, dem Wunsch nach Veränderung und einem offenen Blick auf die unterschiedlichen Facetten der Liebe.

Erstmals nach dem Prinzip „Zahl, was du kannst“

Bei der Ausgabe 2026 gilt erstmals ein Solidaritätsprinzip: Besucherinnen und Besucher zahlen an der Abendkasse den Betrag, den sie geben können. Einen Vorverkauf gibt es in diesem Jahr nicht. Die Organisatoren wollen damit mehr Menschen ermöglichen, neue Musik live zu entdecken.

„Krawall im Carree“ ist eine gemeinsame Veranstaltung des Dritte-Orte-Projekts „Kultur am Kirchplatz“ und von Kultur vor Ort Steinhagen e.V.