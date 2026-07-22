15 Veranstaltungen verbinden vom 24. Juli bis 23. August Musik, Literatur und Natur an historischen Klosterorten der Region.

Kreis Höxter/Ostwestfalen. Das Klosterfestival findet 2026 zum zehnten Mal statt. Vom 24. Juli bis zum 23. August sind insgesamt 15 Veranstaltungen an historischen Klosterorten der Region geplant. Das Programm verbindet Musik und Literatur mit Naturerlebnissen und Begegnungen in der Klosterlandschaft.

Initiiert wird das Festival vom Netzwerk Klosterlandschaft OWL. Die beteiligten Klosterorte bilden den Rahmen für geistliche und weltliche Kulturangebote. Gleichzeitig sollen die Veranstaltungen Raum für Austausch, Besinnung und neue Perspektiven bieten.

Breites musikalisches und kulturelles Programm

Zum Programm gehören neben geistlicher und klösterlicher Musik auch moderne künstlerische Formen. Auf diese Weise sollen klösterliche Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln erlebbar werden.

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 24. Juli 2026, um 19.30 Uhr im ehemaligen Benediktinerinnenkloster in Willebadessen. Unter dem Titel „Paintings in Reflection“ gestaltet das Shiki Duo den musikalischen Auftakt.

Das klassische Percussion-Duo wurde 2015 von der japanischen Musikerin Ayami Okamura und dem US-amerikanischen Schlagzeuger und Komponisten Dan deSimone gegründet. In seinen Arrangements verbindet es unter anderem Jazz, elektronische Musik, Film, Video und klassische Kompositionen. Das Duo trat bereits bei Festivals in den USA, Europa und Asien auf.

Marimba-Adaptionen bekannter Kompositionen

Für seinen Auftritt beim Klosterfestival widmet sich das Shiki Duo Werken von Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Minoru Miki, Edvard Grieg, Claude Debussy und Sergei Rachmaninov. Die Kompositionen werden in eigenen Marimba-Arrangements interpretiert.

Nach einer Pause folgt um 22 Uhr eine klingende Rauminszenierung zur Geschichte des ehemaligen Benediktinerinnenklosters Willebadessen. Der Eintritt zur Eröffnungsveranstaltung kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Weitere Veranstaltungen zum Festivalauftakt

Am Samstag, 25. Juli, ab 19.30 Uhr findet in der Abtei Marienmünster die traditionelle „Bach-Nacht“ statt. Am Samstag, 1. August, ab 18 Uhr folgen im Institut Kupferberg in Detmold die „Klänge im Garten der Stille“.

Eine „Musikalische Vesper“ mit dem Akkordeonisten Kamil Domochowski beginnt am Sonntag, 2. August, um 17 Uhr im Christlichen Bildungswerk „Die Hegge“ in Willebadessen-Niesen. Ein Großteil der weiteren Veranstaltungen des Klosterfestivals ist kostenlos.

Gefördert wird das Klosterfestival 2026 vom Kulturland Kreis Höxter, den Kreisen Gütersloh und Paderborn, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der VerbundVolksbank OWL eG sowie der Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster e.V.

Informationen zur Arbeit des Netzwerkes, das vollständige Programmheft und Einzelheiten zu den Veranstaltungen stehen unter www.klosterlandschaft-owl.de zur Verfügung.