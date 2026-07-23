Vier Ferientage für Kinder ab acht Jahren mit Ritterspielen, Handwerk und mittelalterlichem Menü

Minden. Für die Mittelalterwoche im Mindener Museum vom 28. bis 31. Juli sind noch Plätze frei. Das viertägige Ferienangebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren und findet jeweils von 9 bis 13 Uhr statt.

Die teilnehmenden Kinder erfahren, wie die Menschen vor rund 1000 Jahren im mittelalterlichen Minden lebten. Im Museum betrachten sie archäologische Funde, üben sich in Ritterspielen und fertigen verschiedene Andenken an. Dazu gehören eigene Goldmünzen, Ritterhelme, Wappen und Siegel.

Am letzten Tag bereiten die Kinder gemeinsam ein mittelalterliches Menü zu. Die Mittelalterwoche im Mindener Museum kostet 50 Euro pro Kind. Eine vorherige Anmeldung ist unter museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020 erforderlich.

Rallyes für Familien im Museum und in der Innenstadt

Familien können das Mindener Museum außerdem mit verschiedenen Rallyes erkunden. In der Sonderausstellung „Zwischen allen Stühlen“ vermittelt ein Familienquiz Wissenswertes über unterschiedliche Sitzmöbel aus der Sammlung des Museums.

Zwei Forscherkoffer zu den Themen Dinosaurier und Feuer führen durch die Dauerausstellung. Für die Erkundung der Stadtgeschichte seit dem Mittelalter kann zudem ein Rucksack mit Rätselheft ausgeliehen werden. Die dazugehörige Stadtrallye führt durch die Mindener Innenstadt.

Die Angebote richten sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren und können während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, ausgeliehen werden. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Je nach Rallye fällt zusätzlich eine Ausleihgebühr von einem Euro an. Weitere Informationen bietet das Museum unter www.mindenermuseum.de.