Davis Cup in Halle: Deutschland trifft auf Kroatien

Am 19. und 20. September kehrt der Davis Cup nach 20 Jahren in die heristo-arena zurück. Teamchef Michael Kohlmann hofft auf eine deutsche Mannschaft in Topbesetzung.

Halle/Westfalen. Der Davis Cup in Halle kehrt zurück: 20 Jahre nach dem bislang letzten Länderspiel in Ostwestfalen findet am 19. und 20. September in der heristo-arena die Zweitrundenpartie der deutschen Mannschaft gegen Kroatien statt. Gespielt wird auf Hartplatz. Das große Ziel ist das Davis-Cup-Final 8 in Bologna, das im November ausgetragen wird.

„Der Davis Cup ist der traditionsreichste und emotionalste Wettbewerb im Tennis, ich würde sogar sagen im Weltsport“, sagte Veronika Rücker aus dem Vorstand des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bei der Pressekonferenz im Rahmen der 33. TERRA WORTMANN OPEN. „Er entfaltet eine enorme Strahlkraft und kann eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen. Unser Ziel ist es, genau diese Stimmung wieder nach Halle zu holen. Ich erinnere mich noch gut an das Spiel gegen Frankreich 2006 – das war für mich ein prägendes Erlebnis. Damals sorgte ein starker französischer Fanblock für Stimmung, das möchten wir in diesem Jahr umdrehen. Wir wollen einen lautstarken deutschen Fanblock, der hier eine ähnliche Atmosphäre schafft und uns hoffentlich zum Erfolg gegen Kroatien trägt.“

Auch Sven Wortmann, geschäftsführender Gesellschafter der heristo-arena, blickt mit Vorfreude auf den September: „Wir freuen uns sehr, den Davis Cup nach so langer Zeit zurück in Halle zu haben und hoffen natürlich auf ein positives Ergebnis. Für uns ist das eine große Chance, den Tennissport und das Davis-Cup-Team einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagte Wortmann.

Welche Spieler für Deutschland auflaufen werden, ist derzeit noch offen. Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann zeigte sich jedoch optimistisch: „Es ist noch etwas früh, aber ich stehe mit allen Spielern in gutem Austausch. Wir hoffen, mit der bestmöglichen Mannschaft antreten zu können.“ Dazu zählt grundsätzlich auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. „Eine Absage gibt es aktuell nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier in Topbesetzung spielen werden.“

Deutschland nimmt in diesem Jahr zum 90. Mal am Davis Cup teil und konnte den Titel bislang dreimal gewinnen – 1988, 1989 und 1993. Im vergangenen Jahr erreichte das Team das Halbfinale. Kroatien gewann den Davis Cup 2005 und 2018 und stand zudem 2016 und 2021 im Finale. Im direkten Vergleich führt Deutschland mit 3:1, das letzte Duell liegt 15 Jahre zurück.

In Halle fanden bereits drei Davis-Cup-Begegnungen statt: 1993 setzte sich Deutschland im Viertelfinale mit 4:1 gegen Tschechien durch, 1994 folgte ein 3:2-Erfolg gegen Spanien. 2006 unterlag die deutsche Mannschaft im Achtelfinale der Weltgruppe Frankreich knapp mit 2:3.

Tickets gibt es ab 41,75 Euro einzeln sowie als Kombi-Ticket für beide Tage. Der Vorverkauf läuft über Eventim, Reservix und die Homepage der heristo-arena unter www.heristo-arena.nrw.

Rahmendaten:

Wer? Deutschland gegen Kroatien

Wann? 19. September, 14 Uhr, und 20. September, 12 Uhr

Wo? heristo-arena in Halle

Format? Am Samstag werden zwei Einzel gespielt, am Sonntag ein Doppel und zwei Einzel

Belag? Hartplatz

Tickets? Vorverkauf über Eventim, Reservix und die heristo-arena, Tickets ab 41,75 Euro, Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche