Tag der offenen Tür im Bildungsdorf Detmold stieß auf großes Interesse

Besucherinnen und Besucher erhielten Einblicke in Kita, Schule, Ausbildung und berufliche Qualifizierung am gemeinsamen Bildungsstandort in Detmold.

Detmold. Zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher nutzten am 12. und 13. Juni 2026 die Gelegenheit, das Bildungsdorf Detmold kennenzulernen. Die verschiedenen Einrichtungen öffneten ihre Türen und gaben Einblicke in ihre Bildungsangebote – von der frühkindlichen Förderung bis zur beruflichen Ausbildung.

Das Bildungsdorf ist ein gemeinsamer Bildungsstandort, an dem unterschiedliche Lernorte zusammenwirken: von der Kita Pöppenteich über die Peter Gläsel Schule bis zur beruflichen Qualifizierung. Getragen wird das Bildungsdorf von der Peter Gläsel Stiftung. Teil des Bildungsdorfes ist auch Weidmüller mit seiner Akademie, die praxisnahe Weiterbildung und Ausbildung am Standort ermöglicht.

Ein abwechslungsreiches Programm sorgte an beiden Tagen für viele Eindrücke und persönliche Begegnungen. In der Weidmüller Ausbildung erhielten Besucherinnen und Besucher bei Führungen Einblicke in den Ausbildungsalltag und konnten sich an verschiedenen Stationen informieren. Die Peter Gläsel Schule präsentierte unter anderem das Theaterstück „Die Suche nach dem Glück“. Ein Bewegungsparcours der Kita sowie Mitmachangebote und gemeinsame Aktionen auf dem Außengelände luden zum Ausprobieren ein.

Ergänzt wurde das Programm durch eine Begrüßung mit Tanz, ein anschließendes „Glücksfestival“ sowie die Möglichkeit, das Bildungsdorf frei zu erkunden. Besonders im Mittelpunkt stand der generationenübergreifende Austausch: Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte kamen miteinander ins Gespräch, entdeckten gemeinsam Projekte und erhielten einen anschaulichen Eindruck davon, wie Lernen im Bildungsdorf ganzheitlich gedacht und gelebt wird.

Der Tag der offenen Tür bot damit nicht nur vielfältige Einblicke in die Arbeit der beteiligten Einrichtungen. Er unterstrich zugleich die besondere Idee des Bildungsdorfes: Bildung als gemeinschaftlicher Prozess, der Menschen unterschiedlicher Alters- und Erfahrungsstufen miteinander verbindet.

Die Weidmüller-Gruppe ist in den Märkten Industrial Connectivity, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, elektrische Verbindungstechnik und erneuerbare Energien tätig. Das 1850 gegründete Familienunternehmen ist in über 80 Ländern mit Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften vertreten. Als Global Player in der elektrischen Verbindungstechnik erzielte Weidmüller im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro mit rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit – davon etwa 2.000 am Stammsitz in Detmold.

Die Peter Gläsel Stiftung ist eine selbstständige, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Detmold. Sie beschäftigt sich mit vielfältigen Bildungsthemen und verwirklicht ihre Ideen und Visionen durch zukunftsweisende Bildungsprojekte vornehmlich in Ostwestfalen-Lippe. Als operative Stiftung steht sie im Austausch mit Experten und arbeitet mit kompetenten Partnern zusammen.

Die Peter Gläsel Schule in Detmold ist eine Ersatzschule in privater Trägerschaft. Sie wurde 2015 als einzügige Grundschule von der Peter Gläsel Stiftung gegründet. Dort lernen Kinder in fünf jahrgangsübergreifenden Gruppen nach dem PRRITTIÓ-Bildungsmodell. Künstlerisch-kulturelle Bildung unter Beteiligung der Kinder stellt als zentraler Zugang das Lernen in den Fokus.

Die Kita „Pöppenteich“ in Detmold ist eine teiloffene Kindertageseinrichtung. Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zur Einschulung werden dort betreut. Die Kita liegt in einem ruhigen Wohngebiet des Vorortes Heidenoldendorf und ist zugleich verkehrstechnisch günstig vom Zentrum Detmolds aus zu erreichen. Nach ihrer Verfassung bezieht sie Kinder in Entscheidungen ein, die sie betreffen.