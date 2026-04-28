Nachbarschaftsfest UrbanPulse x Krumme Straße am 29.5.26

Ob Nothilfe in Krisenzeiten, kurzfristige Kinderbetreuung, ein freundliches Wort oder die schnelle Unterstützung: Nachbarschaften, ob in der Großstadt oder auf dem Land, bieten Heimatgefühl und lehren Toleranz.

Detmold. Der Spagat aus Nähe und Distanz, aus Toleranz und Eigensinn gelingt zwar längst nicht in jeder Nachbarschaft und nicht zu allen Zeiten, doch liegen die Potenziale für ein funktionierendes Miteinander, für eine gemeinwohlorientere Stadtentwicklung und für gutes Zusammenleben manchmal nur einen Briefkasten weit entfernt.

Mit einem Nachbarschaftfest in der Krummen Straße möchten wir den Impuls geben, neue Bekanntschaften zu machen, Kontakte zu pflegen und ganze Nachbarschaften in Detmold zu beleben. Mit einem Nachbarschaftfest in der Krummen Straße möchten wir den Impuls geben, neue Bekanntschaften zu machen, Kontakte zu pflegen und Nachbarschaften in Detmold zu beleben.

Als Auftaktveranstaltung einer Reihe von Nachbarschaftsfesten in Detmold möchten wir als Verbundprojekt UrbanPulse nachbarschaftliches Zusammenleben über das Wohnen hinaus stärken. Um neue Wege für Leerstandsaktivierung und gemeinschaftliches Wohnen in Detmold zu gehen, benötigt es nicht nur das Engagement von Organisationen und Institutionen, sondern vor allem Menschen, die Visionen vor Ort in die Umsetzung bringen und gemeinsam tätig werden.

„Mit einem Nachbarschafsfest möchten wir eine Plattform für den Austausch, für Beteiligung und für ehrliche Begegnung schaffen, die es Bürger:innen ermöglicht, sich aktiv an der Entwicklung von Nachbarschaft, Quartier und Stadt zu beteiligen.“ sagt Luisa Kappen, Projektkoordinatorin des Verbundprojekt UrbanPulse.

Am 29.05.2026 von 18.00 – 20.00 Uhr lädt das UrbanPulse-Team und die Krumme Straße zu einem gemeinsamen Mitbring-Buffet in der Krummen Straße auf Höhe der Haus Nr. 44 (Café Herzstück) ein. Nachbar:innen, Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen, sich mit einer Speise oder Geträken am „Gemeinschafts-Buffet“ zu beteiligen. So entsteht eine bunte Auswahl, die mit allen geteilt wird. Ob süß oder herzhaft, selbstgemacht oder gekauft. Alles ist willkommen.