Die Vogelwelt im Siekertal entdecken

Ornithologischer Spaziergang.

Bad Oeynhausen. Spechte, die ihren Schnabel in den Boden rammen und sich im Kreis darum drehen, Blaumeisen, die anderen Vögeln ihr Futter klauen, und Eulen, die nachts ein Fünf-Cent-Stück erkennen können: Die Vögel unserer Heimat haben erstaunliche Angewohnheiten und außergewöhnliche Fähigkeiten.

Donnerstag, 23. April um 19 Uhr erklärt der Vogelkundler Stephan Hollmann, wo man sie am besten beobachten kann, wie sie leben, jagen und fliegen oder wie man sie an ihrem Gesang erkennen kann.

Treffpunkt ist der Museumshof, danach geht es mit einer kleinen Exkursion ins vogelreiche Siekertal.

Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten. Interessierte Teilnehmer bringen bitte ein Fernglas mit.