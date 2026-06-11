Oldtimer Trackdays am BILSTER BERG unterstützen Schule am Teutoburger Wald

Rund 120 historische Fahrzeuge kamen nach Bad Driburg – aus Zuschauereinnahmen und einer Aufstockung entstand eine Spende von 1.500 Euro.

Bad Driburg. Die Oldtimer Trackdays am BILSTER BERG haben am 30. und 31. Mai 2026 erneut automobile Fahrkultur und soziales Engagement miteinander verbunden. Rund 120 historische Fahrzeuge kamen auf die Rundstrecke in Bad Driburg. Das Wochenende stand im Zeichen der automobilen Geschichte, die nicht nur ausgestellt, sondern auf der Strecke aktiv erlebt werden konnte.

Neben dem offenen Marken- und Generationenaustausch im Fahrerlager sorgten verschiedene Fahrformate für ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehörten Gleichmäßigkeitsprüfungen, eine touristische Ausfahrt sowie freies Fahren. Im Mittelpunkt standen das gemeinsame Erleben, die Freude an klassischer Technik und der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abseits des Asphalts.

Engagement über die Strecke hinaus

Einen besonderen Akzent setzte die Siegerehrung am Samstagabend im Clubhaus. Im Rahmen des Wochenendes übergaben die Veranstalter Andreas Kaspar Kuhn und Dennis Mühe einen Teil der Einnahmen aus den Zuschauertickets als Spende an die Schule am Teutoburger Wald. Damit wird die Arbeit der Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterstützt.

Die Betreibergesellschaft des BILSTER BERG ergänzte die Summe durch eine zusätzliche Aufstockung und verstärkte damit das gemeinsame regionale Engagement. Insgesamt konnte so ein Scheck über 1.500 Euro an Torgard Engmann und Sarah Schwarze von der Schule am Teutoburger Wald übergeben werden.

Schulleiter Torgard Engmann betonte bei der Übergabe: „Unsere Schülerschaft ist eher diejenige, die aufgrund des Förderbedarfs in der geistigen Entwicklung im gesellschaftlichen Leben häufig nicht sichtbar ist und auch im Erwachsenenalter bleiben diese Menschen eher im Verborgenen – z. B. in Wohnstätten oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung.“

Umso größer war die Freude über die Spende, die gezielt Projekten zugutekommt, die den Schülerinnen und Schülern unmittelbar helfen. Ein Teil des Geldes ist bereits fest verplant: Er fließt in die Erneuerung der schuleigenen „Fahrzeugflotte“, unter anderem für neue Rutsch-Lkw, Liegedreiräder und Schwingfahrzeuge.

Über den BILSTER BERG

Der BILSTER BERG wurde auf einem früheren Munitionsdepot der NATO-Rheinarmee in Bad Driburg errichtet, rund 200 Kilometer östlich von Köln. Er wurde am 1. Juni 2013 eröffnet. Nach einer Planungszeit von sieben Jahren nahm damit erstmals seit 80 Jahren wieder eine neue Rundstrecke in Westdeutschland den Betrieb auf.

Der Formel-1-Architekt Hermann Tilke und die deutsche Rallye-Legende Walter Röhrl waren maßgeblich in Planung und Bau eingebunden. Dennoch wurde der BILSTER BERG nicht vorrangig als Rennstrecke konzipiert. Automobilhersteller mieten die Anlage häufig als Test- und Präsentationsstrecke. Durch das White-Label-Prinzip wird sie zudem für Produktpräsentationen und von Filmcrews genutzt.

Zum BILSTER BERG gehören außerdem ein Offroad-Parcours, ein Clubhaus, das Restaurant TURN ONE sowie eine Dynamikfläche. Das Projekt kostete 34 Millionen Euro und wurde ausnahmslos privat von 180 Gesellschaftern finanziert. Alle Gesellschafter haben die Möglichkeit, an ausgewählten Terminen selbst auf der Strecke zu fahren.