Public Viewing Höxter: Fußball-Legenden laden zum WM-Start ins Bolzano ein

Am 14. Juni 2026 wird das Bolzano Freizeit- und Erlebniscenter zur Fußballarena: mit Jugendturnier, Mitmachaktionen und Liveübertragung des ersten Deutschland-Spiels.

Höxter. Die Fußball-Legenden aus Höxter eröffnen die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einem besonderen Event für die gesamte Region. Am Sonntag, 14. Juni 2026, verwandelt sich das Bolzano Freizeit- und Erlebniscenter in eine große Fußball- und Fanarena. Unter dem Motto „Public Viewing für die ganze Familie“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Tag voller Sport, Unterhaltung und echter WM-Atmosphäre.

Die Fußballfreunde rund um Christoph Altmiks, Manuel Wenzel, Stephan Watermeyer, Steffen Mönnekes, Markus Finger und Henri Finger wurden bereits während der Heim-EM 2024 weit über die Region hinaus bekannt. Mit ihren authentischen Verkleidungen als deutsche Fußballgrößen wie Rudi Völler, Franz Beckenbauer oder Toni Schumacher sorgten sie bundesweit für Aufmerksamkeit und entwickelten sich vom kreativen Fanprojekt zu einem echten Kultphänomen.

Bevor die Gruppe im Sommer selbst zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika reist, will sie noch einmal das besondere Gemeinschaftsgefühl großer Turniere nach Höxter holen. „Wir wollen die Atmosphäre zurückbringen, die viele aus den Sommermärchen 2006 oder 2024 kennen“, erklären die Legenden. Gerade wegen der späten Anstoßzeiten bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA sei das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft um 19 Uhr die ideale Gelegenheit für ein großes Familienevent.

Bereits ab 15 Uhr startet auf dem Gelände des Bolzano ein umfangreiches Rahmenprogramm. Im Mittelpunkt steht ein Jugendfußballturnier mit acht heimischen Mannschaften, die jeweils eine zugeloste Nation vertreten. Die Teams gestalten eigene Trikots und spielen um den Titel „Weltmeister von Höxter“.

Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auf zahlreiche Mitmachaktionen freuen. Dazu gehören eine Torschuss-Challenge mit professioneller Geschwindigkeitsmessung, Fußballdart, Hüpfburg und Kinderschminken. Auch die Erlebniswelt des Bolzano beteiligt sich am Fußballtag und bietet Bowling, Adventure-Minigolf, Schwarzlicht-Minigolf und Pixel Games zu vergünstigten Konditionen an.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages sind die beliebten Fotoshootings mit den „DFB-Legenden aus Höxter“. Gemeinsam mit dem großen EM-Pokal des König-Wilhelm-Gymnasiums Höxter, der bereits während der Europameisterschaft 2024 quer durch Deutschland bis nach Berlin unterwegs war, stehen die Fußballfreunde für Erinnerungsfotos bereit. Der überdimensionale Pokal gilt inzwischen als Symbol für die kreative Fußballbegeisterung aus Höxter und sorgte bereits bei zahlreichen DFB-Veranstaltungen für Aufmerksamkeit.

Am Abend rückt schließlich das große Public Viewing in den Mittelpunkt. Auf einer 15 Quadratmeter großen LED-Großbildleinwand sowie mehreren TV-Geräten wird das erste WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft live übertragen. Musik, Stadionsprecher und gemeinsame Fangesänge sollen dabei echtes Stadiongefühl nach Höxter bringen.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern und freuen sich auf ein gemeinsames Fußballfest für die gesamte Region.