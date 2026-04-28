Puppentheater „Der Räuber Hotzenplotz“ für die ganze Familie im Detmolder Sommertheater.

Detmold. Der Räuber Hotzenplotz hat Großmutters Kaffeemühle gestohlen! Doch Kasperl und Seppel wissen, was zu tun ist. Sie müssen den Halunken fangen. Dass das ist gar nicht so einfach ist, erfahren Jung und Alt im Detmolder Sommertheater, wenn das Theater vom Rabenberg Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ als Stabfigurentheater auf die Bühne bringt.

Die spannende Geschichte um die zwei Freunde, die ihren ganzen Mut zusammennehmen, um den berüchtigtsten Räuber im ganzen Landkreis hinter Schloss und Riegel zu bringen, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und dauert etwa 50 Minuten. Zuschauer können sich auf liebevoll gefertigte Figuren, handgemalte Kulissen und eine Inszenierung freuen, die sowohl beste Unterhaltung bietet, als auch ganz nebenbei durch die Vermittlung von Werten wie Freundschaft und Zusammenhalt punktet.

Eintrittskarten für die Vorstellungen, die am Samstag, 9. Mai und Sonntag, 10. Mai jeweils um 11 Uhr und 14.30 Uhr stattfinden, gibt es zum Preis von 10 Euro beim Kartenservice der Lippischen Landes-Zeitung (Tel.: 05231 911113), in der Tourist-Information Detmold (Tel.: 05231 977327), und bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix sowie online (Reservix – Dein Ticketportal – Tickets bestellen bei Reservix).