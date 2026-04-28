Bertelsmann spendet Buchpakete an Gütersloher Kitas

Zum heutigen UNESCO-Welttag des Buches engagiert sich Bertelsmann erneut mit einer Spendenaktion für frühkindliche Leseförderung.

Gütersloh. Aus diesem Anlass werden Pakete mit jeweils zehn Kinderbüchern an 57 Kindergärten und Kindertagesstätten in Gütersloh übergeben. Die Buchpakete enthalten aktuelle Bücher der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zu den Titel gehören „Hilf den Fahrzeugen“ von Nico Sternbaum, „Aufgeklappt und viel entdeckt! Unser Körper“ von Tim Cooke und „Herein, herein! Wer zieht alles ein?“ von Katja Reider. Insgesamt haben die Buchpakete einen Wert von mehr als 7.000 Euro.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: „Lesen ist eine zentrale Grundlage für Bildung und persönliche Entwicklung. Bücher eröffnen Kindern neue Perspektiven, regen ihre Fantasie an und stärken ihre Sprachkompetenz. Gerade das Vorlesen spielt dabei eine wichtige Rolle, da es nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Freude am Lesen weckt und gemeinsame Erlebnisse schafft. Mit unserer Spendenaktion möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die frühzeitige Leseförderung zu unterstützen und möglichst vielen Kindern den Zugang zu Büchern zu ermöglichen.“

Bertelsmann verschenkt zum Welttag des Buches seit 2007 regelmäßig Buchpakete an Gütersloher Kindergärten und Kindertagesstätten. Der Welttag des Buches wurde 1995 von der UNESCO ins Leben gerufen und jährt sich damit zum 31. Mal. Der Aktionstag gilt weltweit als Festtag für Bücher, das Lesen und das Vorlesen. Seine Ursprünge liegen in einer spanischen Tradition: Am Namenstag des katalanischen Volksheiligen Sant Jordi (Heiliger Georg) werden Bücher an Familie und enge Freunde verschenkt.