Street-Art-Festival und verkaufsoffener Sonntag am ersten Maiwochenende.

Gütersloh. Von Freitag, dem 3. Mai bis Sonntag, den 5. Mai, heißt es „Gütersloher Frühling – in voller Blüte“ und es wird noch bunter in der Gütersloher Innenstadt. Nach dem großen Erfolg aus den letzten Jahren, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Street Art Festival. 2D & 3D Street Art Künstler*innen lassen aus der Innenstadt ein buntes Meer aus fantastischen Straßenmalereien entstehen. Am Sonntag, dem 5. Mai runden Straßenmusiker*innen aus verschiedenen Genres mit ihrer musikalischen Leidenschaft und Energie das Wochenende ab.

Am ersten Maiwochenende, den 2. und 3. Mai, präsentiert sich der Gütersloher Frühling „in voller Blüte“. Besucher*innen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm in der Innenstadt freuen: Erneut organisiert Gütersloh Marketing (gtm) ein Street-Art-Festival in der Innenstadt, das bereits in den vergangenen Jahren auf große Resonanz gestoßen ist. Insgesamt zwölf Street-Art-Künstler*innen, darunter vier internationale Teilnehmende sowie drei neue Künstler*innen, gestalten an beiden Veranstaltungstagen ausgewählte Plätze und Straßenzüge mit großformatigen zwei- und dreidimensionalen Kunstwerken. Für das leibliche Wohl sorgen Food-Trucks auf dem Berliner Platz, die am Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr unter anderem Burger, Baumstriezel und Cocktails anbieten.

Am Sonntag, den 3. Mai, öffnet zudem der Gütersloher Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Der verkaufsoffene Sonntag wird unterstützt von der Werbegemeinschaft Gütersloh. Musikalische Untermalung bieten insgesamt drei Sänger*innen und ein Geigenspieler, die je an verschiedenen Orten der Innenstadt spielen werden. Die Spiekergasse verwandelt sich dank der Künstler*inneninitiative Gützilla in eine Open-Air-Galerie, bei der Besucher*innen unterschiedliche Werke entdecken, mit Künstler*innen ins Gespräch kommen und Kunstwerke erwerben können. Auf dem Kolbeplatz entsteht ein Familienbereich: Hier können sich Kinder auf einem Pop-Up-Spielplatz austoben bei dem auch eine Hüpfburg sowie eine Eisenbahn den Kindern viel Spaß bieten.

Zudem ist weiterhin die Teilnahme an der Frühlings-Rallye für Stadtteil-Detektiv*innen möglich: An einigen Dekorationselementen in der Innenstadt sind Fragen zu den Gütersloher Stadtteilen zu finden. Kinder, die alle Fragen beantwortet und so das Lösungswort gefunden haben, erhalten in der Tourist-Information von Gütersloh Marketing (Berliner Straße 63) eine Urkunde und ein kleines Präsent. Die Teilnahme ist noch bis zum 17. Mai möglich.

Im Rahmen des Gütersloher Frühlings wird die Innenstadt jedes Jahr in eine farbenfrohe, blühende Erlebnisfläche verwandelt. Herzstück sind die bepflanzte Parklandschaft auf dem Berliner Platz und die vielfältigen bepflanzten Elemente in der Innenstadt, die stets mit großem Engagement und viel Kreativität von Güterslohs Grüner Branche gestaltet werden. Die Parklandschaft, großformatige Blumentöpfe mit integrierten Sitzbänken, temporär angelegte Blumenbeete sowie verschiedene Fotospots bleiben noch bis zum 17. Mai bestehen. Der Gütersloher Frühling ist eine Veranstaltung von Gütersloh Marketing (gtm). Gütersloh Marketing dankt allen Sponsoren für ihre Unterstützung des Gütersloher Frühlings, insbesondere Bertelsmann, Miele, der Sparkasse, der Volksbank, Klingenthal, porta, den Baustoff-Partnern, dem Gütersloher Wertstoffzentrum und Rasenhof Wullengerd. Alle

Informationen zum Gütersloher Frühling und den Aktionen können unter Gütersloher Frühling – Gütersloh Marketing eingesehen werden.