Offene Gärten in Lippe am 14. Juli

Lippe. Wie viele Gartenideen kommt auch die Bewegung der offenen Gartenpforten aus Großbritannien zu uns. Dort ist schon 1927 „The National Gardens Scheme“ entstanden und zu einer Art Volksbewegung geworden. Das Schöne wird mit dem Nützlichen verbunden – Gartenbesucher zahlen Eintritt, der einem in jedem Jahr festgelegten wohltätigen Zweck zugutekommt. Die Events haben eine besondere Atmosphäre: Die Stimmung ist bestens, die Frauen tragen Hüte, bei Tee und Keksen zwischen Rosen und Kohl gibt es viel Gartensachverstand, eingebettet in Smalltalk.

In Deutschland gibt es die offenen Gartenpforten seit den 1990iger Jahren. Inzwischen sind sie in allen Bundesländern präsent. Manche Initiativen machen es wie in England und nehmen Eintritt für einen guten Zweck, andere gewähren freien Zutritt. Die Lipper Gärtner haben sich für freien Zutritt entschieden. Gartenbesitzer müssen für die Teilnahme an der Aktion nichts zahlen, und sie verdienen nichts daran. Nicht zuletzt das macht die besondere Atmosphäre in den Gärten aus, die von Besuchern und Gastgebern geschätzt wird.

Sonntag, den 14. Juli 2024

Carmen und Hans Zimbehl, Taschenweg 34, Lage, 12-18 Uhr

Am kommenden Sonntag ist der Garten Zimbehl, Taschenweg 34 in Lage von 12-18 Uhr geöffnet.

In dem kleinen Garten findet man schattige Sitzplätze unter Lauben und am Teich.

Weitere Informationen und aktuelle Änderungen unter

www.offene-gaerten-lippe.de