TERRA WORTMANN OPEN 2026: Weltklassefeld in Halle

Alexander Zverev, Daniil Medvedev und weitere Topstars schlagen vom 13. bis 21. Juni 2026 in der heristo-arena auf.

Halle (Westf.). Mit der offiziellen Pressekonferenz ist der Startschuss für die 33. Auflage der TERRA WORTMANN OPEN gefallen. Turnierdirektor und geschäftsführender Gesellschafter Ralf Weber, Sven Wortmann, Vertreter der Wortmann AG und geschäftsführender Gesellschafter, sowie Christian Anwey, Leitung Marketing & Kommunikation, präsentierten Partnern und Medien die sportlichen und organisatorischen Höhepunkte des ATP-500-Turniers. Die TERRA WORTMANN OPEN finden vom 13. bis 21. Juni 2026 in der heristo-arena in Halle (Westfalen) statt.

Im Mittelpunkt standen die Zusagen internationaler Topstars des Herrentennis. Mit Alexander Zverev (ATP 3), Daniil Medvedev (ATP 7), Taylor Fritz (ATP 9), Ben Shelton (ATP 6), Felix Auger-Aliassime (ATP 5), Andrey Rublev (ATP 13) sowie Titelverteidiger Alexander Bublik (ATP 10) dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut auf ein Weltklassefeld auf Rasen freuen. Als Wildcard-Spieler wird zudem Nick Kyrgios bei den TERRA WORTMANN OPEN 2026 an den Start gehen.

„Die TERRA WORTMANN OPEN stehen seit vielen Jahren für Weltklasse-Tennis, eine außergewöhnliche Atmosphäre und große Nähe zu den Fans. Wir freuen uns sehr, auch 2026 wieder zahlreiche Topspieler in Halle (Westfalen) begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Sponsoren wollen wir den Besucherinnen und Besuchern erneut ein unvergessliches Turniererlebnis bieten“, erklärte Turnierdirektor Ralf Weber.

Ein besonderer Moment der Pressekonferenz war die Bekanntgabe der Verlängerung der Partnerschaft zwischen der Wortmann AG und dem Turnier. Die Wortmann AG bleibt auch über 2026 hinaus Titelsponsor der Veranstaltung und hat ihr Engagement bis mindestens 2027 verlängert.

Sven Wortmann betonte die besondere Bedeutung des Turniers für die Region und das Unternehmen: „Die TERRA WORTMANN OPEN sind weit mehr als nur ein internationales Sportevent. Das Turnier steht für Leidenschaft, Verlässlichkeit und internationale Strahlkraft – Werte, die auch unser Unternehmen prägen. Deshalb freuen wir uns sehr, die erfolgreiche Partnerschaft als Titelsponsor auch 2027 fortzuführen. Gemeinsam wollen wir die Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Turniers weiterschreiben.“

Auch abseits des Centre Courts dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Highlights freuen. Neben erstklassigem Tennis erwartet die Fans erneut ein attraktives Rahmenprogramm mit Entertainment, kulinarischen Angeboten sowie vielfältigen Aktivitäten auf dem gesamten Turniergelände. Für musikalische Höhepunkte sorgen Joris am Samstag, 13. Juni, Madeline Juno am Mittwoch, 17. Juni, sowie Giovanni Zarrella im VIP-Bereich am 20. Juni.

Darüber hinaus wird auch das GOP Varieté-Theater mit besonderen Programmpunkten Teil des Eventprogramms der TERRA WORTMANN OPEN Event Night 2026 sein. Über die gesamte Turnierwoche hinweg sind zudem Talks auf der Antenne-Bühne mit prominenten Gästen sowie Tennisspielern geplant. Ergänzt wird das Fan-Erlebnis durch tägliche öffentliche Trainingseinheiten auf den Außencourts sowie zahlreiche Autogrammstunden mit den Stars auf dem Turniergelände.

Eine Premiere feiert am Qualifikationssonntag, 14. Juni 2026, die Naidi One Point Trophy. Die Vorrundenspiele des innovativen Eventformats werden beim TC Blau-Weiß Halle ausgetragen, bevor das Finale auf dem schauinsland-reisen Court der TERRA WORTMANN OPEN stattfindet. Moderiert wird das Event von TV-Moderator Mathias Stach. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Profispieler, die gemeinsam mit weiteren Gästen für ein außergewöhnliches Tennis- und Unterhaltungserlebnis sorgen sollen.

Mit der neuen heristo-arena beginnt zugleich ein weiteres Kapitel in der Geschichte des traditionsreichen Rasenturniers. Die im Jahr 2025 gestarteten Modernisierungsmaßnahmen rund um die Turnieranlage wurden weiter vorangetrieben. Dazu zählen unter anderem neue LED-Banden am Oberrang der heristo-arena, ein vollständig modernisierter LED-Spielertunnel, ein neuer LED-VIP-Tunnel sowie eine rund 25 Meter lange LED-Bande an der Fassade der heristo-arena. Darüber hinaus wurden die Umkleidebereiche sowie die Sanitäranlagen renoviert und modernisiert.

Eine weitere Neuerung ist der IKONO Premium Club in Block A der heristo-arena, der am Turniermittwoch, 17. Juni, offiziell eingeweiht wird. Der exklusive Hospitality-Bereich bietet Platz für bis zu 180 Gäste und verbindet hochwertiges Catering mit direktem Blick auf den Centre Court. Zudem ermöglicht der IKONO Premium Club einen unmittelbaren Zugang zu den Sitzplätzen und schafft damit ein besonderes Premium-Erlebnis für Partner, Sponsoren und Besucher.

Die Veranstalter rechnen erneut mit einer hohen Nachfrage nach Tickets und einem internationalen Publikum. Tickets für die TERRA WORTMANN OPEN 2026 sind in allen Kategorien über die gesamte Turnierwoche hinweg weiterhin verfügbar und können im offiziellen Ticketshop der TERRA WORTMANN OPEN erworben werden.

Die TERRA WORTMANN OPEN in Halle (Westfalen) zählen seit vielen Jahren zu den renommiertesten ATP-500-Turnieren weltweit und gelten als eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon. Zahlreiche Weltstars des Tennissports haben in Halle bereits Titel gefeiert.