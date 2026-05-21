STADTRADELN 2026 in Bielefeld: ADFC ruft zum Mitradeln auf

Vom 30. Mai bis 19. Juni sammeln Bielefelderinnen und Bielefelder Fahrradkilometer für Klimaschutz, bessere Radinfrastruktur und mehr Gemeinschaft.

Bielefeld. Am 30. Mai startet in Bielefeld der Aktionszeitraum für das STADTRADELN 2026. Bis zum 19. Juni können alle Bielefelderinnen und Bielefelder kräftig in die Pedale treten und für ein Team ihrer Wahl so viele Kilometer wie möglich sammeln. STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis Services und wird vor Ort von der Stadt Bielefeld mit dem Amt für Verkehr unterstützt.

Die Idee der Kampagne ist es, Alltagswege umweltbewusst zurückzulegen und das Auto häufiger stehen zu lassen. Ob Vielfahrende oder Fahrrad-Einsteigerinnen und -Einsteiger: Alle sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Im vergangenen Jahr legten die Radelnden in Bielefeld insgesamt 837.279 Kilometer zurück. Der ADFC Bielefeld e.V. erreichte stadtweit mit 24.315 Kilometern den vierten Platz. Für den Verein hat die alljährliche Kampagne einen hohen Stellenwert: Sie schafft bundesweite Aufmerksamkeit für das Thema Fahrradfahren und motiviert viele Menschen, gemeinsam aufs Rad zu steigen.

Gegenseitige Motivation und Austausch können dabei helfen, alltägliche Routinen zu verändern oder zu intensivieren. Zusätzlich unterstützen die erfassten Daten dabei, die lokale Radinfrastruktur zu verbessern. Über die Bürgerbeteiligungsplattform RADar! können Teilnehmende Schlaglöcher, radunfreundliche Verkehrsführungen und weitere Mängel melden.

Wer möchte, kann außerdem in der STADTRADELN-App die eigenen Routen tracken. Eine anonymisierte Auswertung der Daten erfolgt über die Technische Universität Dresden. Städte und Kommunen können auf diese Daten zugreifen und sie für künftige Radverkehrsplanungen berücksichtigen. Jeder Kilometer zählt.

Juliane Wappler, Captain für das STADTRADELN-Team des ehrenamtlichen ADFC Bielefeld, sagt: „Dieser zeitlich begrenzte Zeitraum ermöglicht es vielen Menschen, eine neue Perspektive auf die eigene Stadt und ihren Alltag zu erhalten. Vielleicht lassen sich einige Wege schneller mit dem Fahrrad zurücklegen als mit dem Auto? Möglicherweise ist die kleine Bewegungseinheit eine tolle Ergänzung zum Job. Diese und weitere Erkenntnisse sind sehr persönlich, können aber auch nach dem Aktionszeitraum Bestand haben. Perspektivwechsel bedeutet natürlich ebenso, dass die städtische Fahrradinfrastruktur im Fokus steht – was funktioniert gut, wo gibt es Optimierungsbedarf und was ist wirklich gefährlich für Zweiradfahrer? Alles in allem eine sehr wertvolle Kampagne für jeden Einzelnen, die Umwelt und unsere wunderbare Stadt. Ob ADFC-Mitglied oder nicht – jeder ist in unserem STADTRADELN-Team willkommen!“

Gemeinschaft und Austausch beim STADTRADELN

Mit Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen: STADTRADELN macht individuelles Radfahren zum Gemeinschaftsthema. Der ADFC Bielefeld e.V. lud beispielsweise im vergangenen Jahr zum Stammtisch ein, um STADTRADELN-Teilnehmende zusammenzubringen. Rund 20 Radfahrende tauschten sich im Siekerfelde bei Pizza, Bier und Limo über Touren, technische Details, Bikepacking sowie Radverkehrspolitik aus.

Für 2026 gibt es bereits einen Termin: Der STADTRADELN-Stammtisch findet am 11. Juni statt. Ort und Uhrzeit werden zeitnah per Rundmail und auf Instagram unter @adfc.bielefeld bekanntgegeben.

Über den ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist mit rund 240.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung für Radfahrende in Deutschland und weltweit. Zusammen mit seiner Jugendorganisation Junger ADFC setzt er sich für sichere, komfortable Radwege und fahrradfreundliche Rahmenbedingungen als Basis einer nachhaltigen und gesunden Mobilität ein.

Der ADFC ist bekannt für Auszeichnungen wie „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ und Bett+Bike, zertifiziert touristische Qualitätsradrouten und stärkt mit Trainings und Aktionen, etwa zu sicheren Schulwegen, die Verkehrssicherheit von Menschen jeden Alters.