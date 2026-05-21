Fahrradstadt Bielefeld: Parade und Kunst am 30. Mai 2026

Fahrradparade, Dutch Flower Bikes und Familienaktionen verbinden Klimaschutz mit Bielefelder Fahrradgeschichte.

Bielefeld. Am Samstag, 30. Mai 2026, wird Bielefeld zur bunten Fahrradstadt. Um 15 Uhr startet am Rathaus eine Fahrradparade von Familien und Kindern quer durch die Stadt. Ab 16.15 Uhr werden im Historischen Museum im Ravensberger Park die „Dutch Flower Bikes“ präsentiert.

Schülerinnen und Schüler der Luisenschule haben dafür zehn Fahrräder gemeinsam mit der Künstlerin Marla in kreativen Workshops gestaltet. Die Fahrräder wurden zuvor vom Bielefelder Ordnungsamt gespendet. Jedes Fahrradobjekt trägt einen QR-Code, der über Bielefeld als historisches Zentrum der Fahrradindustrie informiert und zugleich die Bedeutung des Fahrradfahrens für den Klimaschutz aufgreift.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet im Historischen Museum ein Programm mit Clowns, Kinderschminken, Museums-Rallye, Kreativaktionen sowie Essen von Foodsharing e.V. und Getränken. Zum Abschluss des Events wird um 18 Uhr im Kino Lichtwerk die Fahrraddokumentation „Cycling Cities“ gezeigt. Für die gesamte Veranstaltung gilt: Eintritt frei.

Fahrradobjekte als Eyecatcher in der Innenstadt

Die künstlerisch gestalteten Fahrradobjekte sind im Anschluss an das Event zunächst im Historischen Museum für Interessierte zugänglich. Ab dem 9. Juni 2026 sollen sie bis voraussichtlich Ende September 2026 an zehn Standorten in der Bielefelder Innenstadt ausgestellt werden. Dort sollen sie als Eyecatcher im Straßenbild wirken und zur Auseinandersetzung mit dem Fahrradfahren in Bielefeld motivieren – historisch und aktuell.

Das Projekt „Klima meets History – bunte Fahrradstadt Bielefeld“ wurde 2025 von Bielefeld Marketing als eines von drei Gewinnerprojekten der „Fan-Aktion für Bielefeld“ ausgezeichnet und mit 5.000 Euro gefördert. Knapp 40 Bewerbungen gingen bei der vierten Auflage des preisgekrönten Wettbewerbs ein. Eine Jury mit Mitgliedern aus dem Beirat der Stadtmarke Bielefeld wählte die drei Siegerprojekte aus.

Die beiden weiteren Gewinnerprojekte, „BIE illuminate – erleuchte Deine Stadt“ und das „Nullnummer Festival – Unstimmigkeit im Adressbuch, Umklang im Programm“, werden im September umgesetzt. Weitere Informationen zur „Fan-Aktion für Bielefeld“ gibt es unter www.bielefeld.jetzt/fan-aktion.