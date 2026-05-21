Feuer & Flamme: MARCANT AG lädt obdachlose und sozial benachteiligte Menschen zum Pfingstfest ein

Am 3. Juni 2026 richtet die MARCANT AG in Bielefeld erneut ein besonderes Pfingstfest für obdachlose und sozial benachteiligte Menschen aus.

Bielefeld. Die MARCANT AG lädt am 3. Juni 2026 um 15.30 Uhr erneut zu ihrem Herzensprojekt „Feuer & Flamme“ ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Neustädter Marienkirche statt und richtet sich an obdachlose und sozial benachteiligte Menschen. Im Mittelpunkt des Nachmittags stehen Wertschätzung, Gemeinschaft und Würde.

Seit vielen Jahren setzt die MARCANT AG mit den Projekten „Feuer & Flamme“ zu Pfingsten und „Ernte & Danke“ im Herbst ein Zeichen für gelebte Solidarität in Bielefeld. Gemeinsam mit langjährigen Partnern, darunter der Bielefelder Tisch e.V., die Bahnhofsmission Bielefeld und die Kochschule KochKultur-Bielefeld, werden rund 170 Gäste erwartet.

Für sie wird ein liebevoll zubereitetes Drei-Gänge-Menü serviert. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Mitarbeitenden der MARCANT AG sowie engagierten Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Region.

„Mit ‚Feuer & Flamme‘ schaffen wir einen Raum, in dem sich Menschen gesehen, respektiert und willkommen fühlen – unabhängig von ihrer Lebenssituation“, sagt Thorsten Hojas, Vorstandsvorsitzender der MARCANT AG. „Gerade zu Pfingsten möchten wir ein Zeichen setzen: für Mitgefühl, Miteinander und eine Stadt, in der niemand übersehen wird.“

Neben dem gemeinsamen Essen bietet „Feuer & Flamme“ ein begleitendes Programm mit Musik, kurzen Impulsen und Andacht. Den Gästen sollen damit Momente der Freude, Besinnung und Verbundenheit ermöglicht werden. Im Mittelpunkt steht nicht nur die materielle Unterstützung, sondern vor allem die Zeit für echte Begegnungen: Gespräche auf Augenhöhe, Zuhören, Lachen und gemeinsames Erleben.

„Gesellschaftliches Engagement beginnt im Kleinen“, so Thorsten Hojas. „Wenn Unternehmen, Kirchengemeinden, Initiativen und Ehrenamtliche zusammenkommen, entsteht ein starkes Signal: Wir übernehmen Verantwortung füreinander.“

Mit den beiden Veranstaltungen „Feuer & Flamme“ zu Pfingsten und „Ernte & Danke“ zum Erntedankfest leistet die MARCANT AG nach eigenen Angaben seit über einem Jahrzehnt einen kontinuierlichen Beitrag zu einem wärmeren und solidarischen Bielefeld. Beide Formate sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert und sollen auch künftig fortgeführt werden.

Ein besonderer Dank gilt allen Partnern und Unterstützern, die „Feuer & Flamme“ 2026 möglich machen: der Neustädter Marienkirche, der Bahnhofsmission Bielefeld, dem Bielefelder Tisch e.V., der KochKultur-Bielefeld sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Über die MARCANT AG: Die MARCANT AG ist ein IT-Systemhaus und Anbieter von IoT-Lösungen für Unternehmen weltweit. Als Spezialist für Managed Services bietet MARCANT ein Portfolio aus Netzwerk-Infrastruktur, Cloud-Services, IT-Security, IT-Consulting sowie Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

In drei nach ISO 27001 zertifizierten, redundant ausgelegten Rechenzentren in Deutschland gewährleistet die MARCANT AG hohe Sicherheitsstandards für Daten und Systeme ihrer Kunden. Die IoT-Solutions von MARCANT ermöglichen es Unternehmen, vernetzte Geräte und Anwendungen zentral zu steuern, Daten intelligent auszuwerten und fundierte geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Seit über 25 Jahren steht die MARCANT AG nach eigenen Angaben für Kundenzufriedenheit, Qualität und Zuverlässigkeit und begleitet zahlreiche Kunden langfristig in ihrer digitalen Transformation. Weitere Informationen gibt es unter www.marcant.net.