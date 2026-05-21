Mittelmühle Büren am Deutschen Mühlentag besichtigen

Am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, öffnet die historische Mittelmühle mit Bohrmühle von 11 bis 17 Uhr.

Büren. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 25. Mai 2026, kann die Mittelmühle mit Bohrmühle, Mühlenstraße 2, von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Das mit viel Liebe instandgehaltene historische Gebäude sowie das Mahlwerk repräsentieren einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Technik.

Die Gästeführer des Heimatvereins Büren zeigen die Funktionsweise der Mühle und geben Einblicke in das Leben des Müllers im täglichen Betrieb. Interessierten Mühlengästen beantworten sie vor Ort gern ihre Fragen.

Parkmöglichkeiten bieten sich auf dem Platz am Neuen Weg.