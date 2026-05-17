Festungsbahnhof Minden: Themenführung zur Eisenbahngeschichte

Am Sonntag, 17. Mai 2026, lädt die Minden Marketing GmbH zu einem rund 90-minütigen Rundgang mit Gästeführer Norbert Ellermann ein.

Minden. Die Minden Marketing GmbH lädt am Sonntag, 17.05.2026, um 15:00 Uhr zu einer Themenführung rund um den ehemaligen Festungsbahnhof Minden ein.

Gemeinsam mit Gästeführer Norbert Ellermann begeben sich die Teilnehmenden auf eine etwa 90-minütige Entdeckungsreise durch mehr als 170 Jahre Eisenbahngeschichte. Auf dem Rundgang begegnen ihnen zahlreiche historische Stationen und Gebäude, die von der lebendigen Vergangenheit der früheren Köln-Mindener Eisenbahn erzählen.

Die Teilnahme an der Führung kostet 8,00 Euro pro Person. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des Mindener Bahnhofs.

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung gibt es bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, auf der Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben sowie in der Minden-APP.