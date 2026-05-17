Internationaler Museumstag im Marta Herford mit freiem Eintritt

Am Sonntag, 17. Mai, lädt das Museum zu Ausstellungen, Filmscreenings und kreativen Workshops für alle Generationen ein.

Herford. Am Sonntag, 17. Mai, findet der jährliche Internationale Museumstag statt. Weltweit lädt dieser Aktionstag dazu ein, Museen neu zu entdecken. Aus diesem Anlass erhalten alle Besucher*innen im Marta Herford freien Eintritt in die Ausstellungen „ars viva 2026“ und „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“. Ergänzend bietet das Museum ein vielseitiges Programm für alle Generationen zum Mitmachen und Kreativwerden.

Von 11 bis 18 Uhr zeigt das Marta im Marta-Forum begleitend zur Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“ mehrere Vorstellungen des Films „Lois Weinberger – Ruderal Society“. Der Film von Markus Heltschl, Österreich 2025, 96 Minuten, OmdU, feierte im März 2026 seine Kino-Premiere. Der langjährige Wegbegleiter des Künstlers Lois Weinberger wirft darin einen reflektierten und vielschichtigen Blick auf dessen Leben und Werk. Die Vorführungen beginnen jeweils um 11.15 Uhr, 13 Uhr, 14.45 Uhr und 16.15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Von 12 bis 14 Uhr findet im Marta-Atelier in der 2. Etage der Workshop „Zwischen Licht, Chemie und Gestaltung – Cyanotypie“ statt. Dabei können alle Generationen gemeinsam in die bunte Welt der Drucktechniken eintauchen und eigene Kunstwerke gestalten. Auch dieser Programmpunkt ist ohne Anmeldung und kostenfrei.

Zwischen 13 und 17 Uhr stehen die Marta-Kunstsprecher*innen in den Ausstellungen „ars viva 2026“ und „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“ für Fragen bereit. Sie informieren die Besucher*innen auf Deutsch und Englisch und laden zum gemeinsamen Austausch über die Kunst ein.

Von 14 bis 16.30 Uhr sind Kinder und Erwachsene zur Offenen Runde in der Marta Lobby eingeladen. Gemeinsam mit der Künstlerin Paula Lindl findet dort der Workshop „Liebesbriefe an die Natur“ statt. Auf einpflanzbarem Samenpapier entstehen Texte und Zeichnungen, die die eigene Beziehung zur Natur beschreiben. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich, die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt.

Am Internationalen Museumstag erhalten alle Besuchenden ganztägig freien Eintritt ins Marta. Es gelten die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Das Marta Café ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.marta-herford.de/kalender.